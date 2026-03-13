東京スタジアムご自慢の照明灯（写真：産経新聞社）

　

　現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［1/6ページ］

東京スタジアム

[caption id="attachment_251149" align="aligncenter" width="530"] 東京スタジアムご自慢の照明灯（写真：産経新聞社）[/caption]

 

　

 

　所在地：東京都荒川区南千住

　廃止：1972年

　最大収容人数：35,000人前後

 

　使用球団（開催実績）

　・大毎オリオンズ（1962–1968）

　・ロッテオリオンズ（1969–1971）

　※オールスター開催実績あり

 

　現在の跡地情報

　・住宅地・再開発エリア

　・球場の形状は完全消滅

 

　東京の下町・荒川区南千住にかつて存在した東京スタジアム。毎日大映オリオンズが本拠地に使用していた球場だ。

 

　1962年に開場した同球場は、サンフランシスコ・ジャイアンツの球場をモデルにし、当時では内外野に天然芝を使用した唯一の球場。

 

　スタンド下にボウリング場を設置するなど、異色の球場として賑わった。

 

　

 

　ロッテオリオンズに名を変えた1970年、パ・リーグ制覇を達成。球団オーナーの胴上げも東京スタジアムで実施された。

 

　だが、観客数が伸び悩んだ上、親会社である大映の経営悪化なども重なり、経営に行き詰まってしまう。最終的に、開場から11年目の1972年に閉鎖が決定した。

 

　現在、跡地には荒川総合スポーツセンターや南千住野球場などが建っており、当時の面影を探すことは難しい。

 

　それでも、多くのファンが駆けつけ、熱狂を生んだ東京スタジアムは今後も語り継がれることだろう。

 

 

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【了】