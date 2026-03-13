現在、プロ野球の各チームが本拠地とする球場は、歴史が長い球場から新しく建てられたところまで、さまざまな特性を持っている。廃止された球場の中には、今はその面影を残していないところもある。そこで今回は、すでに運営が廃止され、今は球場としての形を残していない“元野球場“を紹介する。［1/6ページ］

東京スタジアム

[caption id="attachment_251149" align="aligncenter" width="530"] 東京スタジアムご自慢の照明灯（写真：産経新聞社）[/caption]

所在地：東京都荒川区南千住

廃止：1972年

最大収容人数：35,000人前後

使用球団（開催実績）

・大毎オリオンズ（1962–1968）

・ロッテオリオンズ（1969–1971）

※オールスター開催実績あり

現在の跡地情報

・住宅地・再開発エリア

・球場の形状は完全消滅

東京の下町・荒川区南千住にかつて存在した東京スタジアム。毎日大映オリオンズが本拠地に使用していた球場だ。

1962年に開場した同球場は、サンフランシスコ・ジャイアンツの球場をモデルにし、当時では内外野に天然芝を使用した唯一の球場。

スタンド下にボウリング場を設置するなど、異色の球場として賑わった。

ロッテオリオンズに名を変えた1970年、パ・リーグ制覇を達成。球団オーナーの胴上げも東京スタジアムで実施された。

だが、観客数が伸び悩んだ上、親会社である大映の経営悪化なども重なり、経営に行き詰まってしまう。最終的に、開場から11年目の1972年に閉鎖が決定した。

現在、跡地には荒川総合スポーツセンターや南千住野球場などが建っており、当時の面影を探すことは難しい。

それでも、多くのファンが駆けつけ、熱狂を生んだ東京スタジアムは今後も語り継がれることだろう。

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