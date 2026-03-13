チェルシーは13日、イングランド代表DFリース・ジェームズとの契約延長を発表した。

新たな契約期間は2032年6月30日までとなり、当初の契約期間から4年間の延長が実現した形に。生え抜きのキャプテンとの新契約締結を最優先事項としていたチェルシーだが、ここ数週間で交渉は急速に進展したようだ。

現在26歳のR・ジェームズはチェルシーの下部組織出身で、2019年9月にクラブOBであるフランク・ランパード監督（現：コヴェントリー）のもとプロデビューを飾った。度重なる負傷に悩まされながらも右サイドバック（SB）を主戦場にチームの中心選手として活躍し、2023年夏にはキャプテンに就任。ここまで公式戦通算225試合出場16ゴール31アシストという成績を誇り、チャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計5つのタイトル獲得に貢献している。

契約延長に際し、R・ジェームズはクラブを通じて次のようなコメントを発表した。

「契約延長できて本当に嬉しい。チェルシーは僕にとってかけがえのない存在なんだ。キャリアの絶頂期をここで過ごしたいと常に考えてきた。そして、これまでの成功をさらに発展させるために必要なものはすべて揃っていると確信している。このオーナーシップ、スポーツディレクター、監督、そしてスタッフ全員とともに未来に胸を踊らせているよ。今後数年間、ともに多くのトロフィーを掲げられることを願っている」

