侍ジャパン 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラ戦に先発登板した後、ドジャースに合流するとの報道があった。しかし、実際は大会の最後まで侍ジャパンと行動を共にする見込みのようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジェラルド・アンジェロ・サミラーノ記者が言及した。

侍ジャパンは今大会の1次ラウンドを4戦全勝で突破。山本はチャイニーズ・タイペイ戦で先発し、2回2/3を無安打に抑えながら奪三振2、与四球3の内容でチームの勝利に貢献した。

準々決勝ではベネズエラとの対戦が予定されており、相手にはロナルド・アクーニャJr.外野手やルイス・アラエス内野手、ウィルソン・コントレラス内野手、グレイバー・トーレス内野手などMLBの強打者が並ぶ強力打線が控えている。

日本代表はベネズエラ戦以降の先発投手をまだ決定しておらず、まずは準々決勝に集中しているという。山本が再び先発する可能性は高くないと見られているが、状況によってはリリーフ登板の可能性も残されているだろう。

注目される山本の動向についてサミラーノ氏は「ドジャースのエースはベネズエラ戦に登板後も侍ジャパンに帯同するだろう。彼は日本のWBC連覇達成に向け、あと数日間はチームを支える予定だ」と言及した。

【関連記事】

【了】