チェルシーがイングランド代表DFリース・ジェームズとの契約延長で合意に達したようだ。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

報道によると、新たな契約期間は2032年6月30日となり、個人成績とチーム成績に連動したインセンティブ制度も維持されるとのこと。現行契約が2028年6月末までで今夏には満了まで残り2年となることから、チェルシーはR・ジェームズとの新契約締結を最優先事項としていたが、ここ数週間で交渉が急速に進展したようだ。

現在26歳のR・ジェームズはチェルシーの下部組織出身で、2019年9月にクラブOBであるフランク・ランパード監督（現：コヴェントリー）のもとプロデビューを飾った。度重なる負傷に悩まされながらも右サイドバック（SB）を主戦場にチームの中心選手として活躍し、2023年夏にはキャプテンに就任。ここまで公式戦通算225試合出場16ゴール31アシストという成績を誇り、チャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計5つのタイトル獲得に貢献している。

なお、スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、キャプテンと新契約締結で合意に達したことにより、チェルシーはチームの中核を担う他選手との契約延長交渉を加速させる可能性が高いという。

