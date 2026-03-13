WBCアメリカ代表 最新情報

2017年大会以来のWBC優勝を目指すアメリカは、イタリア、メキシコ、イギリス、ブラジルと同居したプールBを辛くも突破し準々決勝進出を決めた。らしくない戦いを見せるチームには風当たりが強まっているが、キャプテンのアーロン・ジャッジ外野手には擁護の声もあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

アメリカは3勝0敗で迎えたプールC最終戦・イタリア戦に6-8で敗れたことで、一時は失点率の関係で敗退の可能性があった。この試合も含め、ジャッジはここまで4試合で打率.250、2本塁打、5打点という成績を残している。

同メディアは「ジャッジのせいでイタリアに負けたわけではない。確かに、最後のアウトを取られたのはジャッジだった。しかし、そもそも追い込まれていた理由は、チームが『代表に選ぶほどではない』と判断した選手が大半を占めるイタリアを相手にしていたからだ。いわゆるアメリカ史上最強と言われたチームが、最悪のタイミングで大失敗をしてしまったのである。誰かに責任を求めるなら、ジャッジよりもふさわしい候補はいくらでもいる」と指摘。

続けて、「彼は昨年のプレーオフで素晴らしい活躍を見せ、この大会でもアメリカが必要な位置まで進むために自分の役割を果たしてきた。たった一度の三振でそれが変わるわけではないし、今回の崩れかけた状況の本当の責任が誰にあるのかという問題が、それによって免除されるわけでもない」と記している。

