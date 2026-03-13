レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが戦列復帰に近づいているようだ。12日、フランスメディア『RMC』が伝えている。

今シーズンここまで公式戦33試合で38ゴールと異次元の決定力を発揮しているエンバペだが、先月下旬のトレーニングで左ひざの違和感を訴え戦線離脱。ここ数カ月間に渡って同箇所の負傷に悩まされている模様で、現在は公式戦4試合連続欠場中だ。

“絶対的エース”を欠いた状態でチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のファーストレグに臨んだレアル・マドリードだが、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でマンチェスター・シティに3－0で完勝。そして、現地時間17日に控えるセカンドレグではエンバペが起用可能となり、チームに大きな追い風が吹く可能性も浮上しているようだ。

報道によると、検査とリハビリのためパリに滞在していたエンバペだが、現地時間9日月曜日にマドリードへ戻り、現在はトレーニングに励んでいるとのこと。コンディションは良好であり、クラブのメディカルスタッフは今後の回復具合を注視しつつ、マンチェスター・シティとのセカンドレグで起用可能かを判断するようだ。また、今月にブラジル代表、コロンビア代表との連戦を控えるフランス代表に招集される可能性もあるという。

一方、先月1日に行われたラ・リーガ第22節ラージョ・バジェカーノ戦で左ハムストリングを負傷し、1カ月以上戦列を離れているイングランド代表MFジュード・ベリンガムについては、セカンドレグに間に合わない可能性が高い模様。スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、現地時間22日に控えるアトレティコ・マドリードとのダービーでの復帰が現実的と見られているようだ。

