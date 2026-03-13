WBCアメリカ代表 最新情報

2017年大会以来のWBC優勝を目指すアメリカ代表は日本時間11日、イタリア代表と戦い6-8で敗れた。同戦ではクレイトン・カーショー投手がブルペン入りするも登板機会は無かったが、本人としてはこの展開に救われた面もあるのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

カーショーは4-8と4点ビハインドの8回表、5番手のデビッド・ベッドナー投手が1死満塁とピンチを招く中、ブルペンに入り肩を作っていた。ただ、ベッドナーが空振り三振、二ゴロでピンチを脱したため登板することはなかった。

同メディアは「アメリカがイタリアに4点差で負けていた8回表、カーショーがブルペンでウォームアップしている姿が中継に映された。ベッドナーがピンチを切り抜けられなかった場合、カーショーが次に登板する予定だったようだが、ベッドナーはゴロでイニングを終わらせた。そしてカーショーは、そのことにおそらく感謝すべきだろう」と言及。

続けて、「カーショーがピンチを救ったとしても、大局的には大した意味はなかっただろう。しかし、今年本格的な調整期間を経ておらず、ハイレバレッジな場面での実績が不安定なカーショーが、もし事態をさらに悪化させていたら？ それは大変なことだ。トーナメント史上最も恥ずかしい番狂わせの象徴的存在になることは、彼にとって最良の引退の仕方ではなかっただろう」と記している。

