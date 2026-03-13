9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ロッテ・大聖について言及した。
笘篠氏は「力強いボールがありますね。度胸の良さ、球質、いいものを持っています。楽しみですよ」と評価した。
大聖は最速161キロのストレートを武器に、ドラフト7位入団ではあるが、ここまでオープン戦も5試合連続無失点に抑えるなど、開幕一軍へアピールを続けている。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
