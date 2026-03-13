元祖カリスマギャルの“収録前の対応”に驚き　さらば森田「芸能界で本当に…」

“元祖カリスマギャル”として人気を博した安西ひろこ。さらば青春の光・森田哲矢は、収録前の安西の対応について「芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰が低かった」と、その謙虚な姿勢に驚いたことを語った。

カリスマの謙虚な姿勢に驚き

10日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#10のスタジオゲストには、“ギャルのカリスマ”として人気を博したタレント・安西ひろこをゲストに迎えた。

森田哲矢(さらば青春の光)は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎え入れつつ、「(収録が)始まる前、芸能界で本当に色々あったんやろうなってぐらい腰低かった」と、平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚きの声を上げた。

また、SNSで話題を呼んだ現在47歳となった安西の“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、安西は「50枚ぐらい撮った中の奇跡の1枚なんです」と謙遜。さらに、「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と、番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも明かし、MC陣を驚かせた。

