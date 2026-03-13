WBCアメリカ代表 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手が、アメリカ代表の一員としてWBCに参加している。1次ラウンドでは登板機会が無かったが、このまま出番ナシで終了するかもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

同メディアは「MLBネットワークのジョン・モロシ記者はアメリカが準々決勝を突破した場合、カーショーはアクティブロースターには含まれないと報じた。代わりにジョー・ライアン投手が入り、火曜日の決勝で先発する可能性がある」と言及。

続けて、「タリック・スクーバル投手が使えず、ポール・スキーンズ投手が準決勝で投げる予定である以上、この決断は避けられなかった。ノーラン・マクリーン投手（イタリア戦で3回3失点）をもう一度マウンドに送り出せばインターネットが大騒ぎになるのは目に見えていたし、カーショーはロースターの枠を一つ埋めているだけの状態になっていた。では、彼は準々決勝のカナダ戦で登板するのか？ その可能性はあまり高くない。ここからはノックアウトラウンドであり、マーク・デローサ監督にもう二度と采配を誤る余裕はないのだ」と記している。

アメリカは一時は1次ラウンド敗退の危機に陥るなどらしくない戦いが続いているが、カーショーは割を食う形になってしまったようだ。

