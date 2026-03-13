スペインサッカー1部リーグのラ・リーガと『EA SPORTS』は、世界中の若いサッカーの才能を発掘し育成する国際プログラム「Next Gen Draft（ネクスト・ジェン・ドラフト）」の第2弾を、2026年3月14日と15日の2日間にわたり、日本で初めて開催する。同イベントの開催に先立ち、13日に「NEXT GEN DRAFTS JAPAN 2026」プロジェクト記者発表会見が行われた。

「NEXT GEN DRAFTS」はU15世代の男女が対象で、日本では男子12チーム、女子12チームの計24チーム、168選手が参加し、ビデオゲーム「EA SPORTS FC」の「RUSHモード」に着想を得た5人制（7分ハーフ）の「FC Rush Tournament」や、ラ・リーガのUEFA PROコーチによる指導、11人制の試合などを通じて、スペインから派遣されたラ・リーガの公式スカウトが技術だけでなく、試合に向き合う姿勢などを含めて評価。最終的には男子4人、女子4人の計8選手が、スペイン遠征に招待される。

なお、今回はメキシコ、ナイジェリア、日本、モロッコ、中国の世界5カ国で開催され、各国の選考を勝ち抜いた選手たちがスペインのマドリードに集結。遠征にかかる費用の全額を主催者が負担するほか、10日間に渡る遠征では、他国から選ばれた選手たちと計40人の国際グループを形成し、UEFA PROコーチによる専門トレーニングや、ラ・リーガ所属クラブのユースチームとの親善試合を行う。単なるサッカーの練習にとどまらず、プロ選手と同じような生活を送り、ワークショップやスタジアム訪問、試合観戦など「人生を変えるような経験」が待ち受けている。

今大会のプロジェクトマネージャーであるシャビ・サンス氏は、日本がラ・リーガにとって「主要な戦略市場」であることを強調。欧州で多くの日本人選手が活躍し、国際大会でも結果を残している「高い競技レベルと実績」や、ラ・リーガ所属チームの公式ファンクラブが多数存在するなど「熱狂的なファンペース」が形成されていることなどを評価し、今回の日本開催が実現したことを会見で明かした。

また、このイベントがセレクションの場ではないことを強調しつつ、過去の大会では、アメリカ（ニューヨーク）から参加した選手がスカウトの目に留まり、ベンフィカおよびポルトガル代表に選出されるといった成功例も生まれているとのこと。ラ・リーガでスポーツプロジェクト・スペシャリストを務めるサウール・バスケス氏は「日本にはいたるところに才能がある。誰を選ぶか決めるのは非常に難しい仕事になるだろう」と述べ、“若き才能の発掘”に期待を寄せた。