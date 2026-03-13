侍ジャパン 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場することが期待されている。しかし、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンとして出場していることもあり、慎重な調整が続くかもしれない。米メディア『ドジャー・ブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

大谷は靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から回復した後、昨年夏にマウンドへ復帰。ドジャースは慎重に調整を進めながら起用し、最終的にはレギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて67.1イニングを投げた。

今季は開幕から先発ローテーションの一員として登板する見込みだが、現時点ではローテーション内での順番や初登板の球数制限など、詳細はまだ決まっていないようだ。

デーブ・ロバーツ監督は「昨季は手術からの復帰だった。通常のオフシーズンの調整を経れば、まだ多くの可能性が残っていると思う」と語った。しかし、今年はWBCもあり、通常の調整は難しいだろう。

注目される大谷の起用法についてボレリ氏は「彼はWBCの日本代表としてドジャースを離れているため、スプリングトレーニングの試合には登板しない。そのため、ローテーションのどの位置に入るか、また初登板での目標投球数はまだ決定していない」と言及した。

