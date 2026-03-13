守護神復活へ！DeNA・山﨑康晃が1回2奪三振　9回を三者凡退の好リリーフ















横浜DeNAベイスターズの山﨑康晃投手は12日、本拠地・横浜スタジアムで行われた広島東洋カープとのオープン戦に6番手で登板。1回2奪三振無失点の好投で順調な仕上がりを見せた。











9回にマウンドへ上がると、先頭の代打・渡邉悠斗選手をキレのある直球で空振り三振に仕留めて1アウト。続く菊池涼介選手は外角低めの直球で打たせて左飛に打ち取り、テンポ良く2死を奪う。



さらに最後は佐藤啓介選手を低めいっぱいの直球で見逃し三振。持ち味のストレートを軸に3人で攻撃を終わらせ、危なげない投球でイニングを締めくくった。



クローザーとして長年チームを支えてきた山﨑投手は、今季の完全復活へ向けて調整を続けている。



この日は1回を無失点、2奪三振と安定した内容で、守護神復活への期待を感じさせる登板となった。









【動画】守護神復活へ！山﨑康晃、9回を2奪三振の好投がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











やはり9回が似合う



今季こそ完全復活へ

山﨑康晃 1回2奪三振の好投



⚾️DeNA×広島（オープン戦）



