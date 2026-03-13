UEFA（欧州サッカー連盟）は12日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）の全日程を終え、同ラウンドのチーム・オブ・ザ・ウィーク（週間ベストイレブン）を発表した。

“欧州最高峰の戦い”もいよいよノックアウトステージがスタートし、頂点をめざす集団は16チームに絞られた。CL・ラウンド16のファーストレグは10日に4試合、11日に4試合の計8試合が行われ、ガラタサライ、アトレティコ・マドリード、バイエルン、レアル・マドリード、ボデ／グリムト、パリ・サンジェルマンがそれぞれ先勝。ニューカッスルとバルセロナ、レヴァークーゼンとアーセナルのゲームは、それぞれ1－1のドローで終わっていた。

このような状況のなか、今回はUEFAがCL・ラウンド16のファーストレグのチーム・オブ・ザ・ウィークを発表した。選ばれた11名の選手は、ファーストレグを白星で飾ったチームに所属する選手たちが10名。決勝トーナメント5年連続で顔を合わせたマンチェスター・シティとのファーストレグを3－0で制したレアル・マドリードからは、ベルギー代表GKティボー・クルトワとウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが選出。FIFAクラブワールドカップ2025の決勝と同カードとなったチェルシー戦を5－2で制したパリ・サンジェルマンからは、終盤の2発で勝利を大きく手繰り寄せたジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが名を連ねた。

唯一、白星を逃したチームから選ばれたのは、レヴァークーゼンのドイツ代表MFロベルト・アンドリッヒ。本職は中盤ながら、今季はセンターバックとして安定したパフォーマンスを見せている31歳のベテランは、アーセナル戦でセットプレーから先制ゴールを奪った。試合は1－1のドローで、レヴァークーゼンは先勝とはならなかったものの、アンドリッヒはそのパフォーマンスが評価され、チーム・オブ・ザ・ウィークに名を連ねた。

また、プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク（週間MVP）には、マンチェスター・シティを“粉砕”したバルベルデが輝いた。同選手はマンチェスター・シティ戦の20分、GKクルトワからのロングフィードに反応すると、見事なファーストタッチで相手を置き去りにし、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマをも抜き去って先制ゴールを記録。先制点の7分後には、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールからのパスで左足でシュートを流し込むと、42分にはボックス内でモロッコ代表MFブライム・ディアスからパスを受け、ファーストタッチで相手をかわし、右足でのボレーシュートでハットトリックをマーク。好セーブを連発したGKクルトワとともに、レアル・マドリードの3－0での勝利に大きく貢献していた。

UEFAが発表した、CL・ラウンド16のファーストレグのチーム・オブ・ザ・ウィークは下記の通り。

◆■CL・ラウンド16ファーストレグ チーム・オブ・ザ・ウィーク

▼GK

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード）

▼DF

ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン）

ロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）

ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）

イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ）

▼MF

マリオ・レミナ（ガラタサライ）

ソンドレ・ブルンスタード・フェアット（ボデ／グリムト）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）

▼FW

ミカエル・オリーズ（バイエルン）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）

フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

【ハイライト動画】フェデ・バルベルデ、衝撃の3発