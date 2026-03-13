広島東洋カープの中村奨成（写真：産経新聞社）





　


　広島東洋カープの中村奨成選手は12日、敵地で行われた横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に「2番・右翼」で先発出場。オープン戦第1号となる先制2ラン本塁打を放った。
 

　

 
　3回、2死一塁で迎えた第2打席。DeNA先発の竹田祐投手が投じた2球目の直球を捉えた打球は、左翼席へ飛び込む本塁打となった。
 
　初回の第1打席では5球目の直球を弾き返して二塁打を放つなど、この日は3打席すべてで出塁する活躍を見せた。
 
　鋭いスイングで長打力を示した中村選手は、打線の上位を任される中で存在感を発揮。積極的な打撃でチャンスを広げる役割を果たした。
 
　昨季は自己最多となる9本塁打を記録するなど打撃面で成長を見せており、今季はさらなる飛躍が期待される。オープン戦初本塁打となる一発で、開幕へ向けて順調な仕上がりを示した。








　


【動画】今季は恐怖の2番！？中村奨成のOP戦第1号ホームランがこれだ！
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

今季は恐怖の2番！？

昨季9本塁打から更なる飛躍へ
中村奨成 OP戦第1号ホームラン

⚾️DeNA×広島（オープン戦）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
