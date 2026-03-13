【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」を徒歩で…

梅が見頃を迎え、次はいよいよ桜の季節。日差しの暖かい日も増え、街のあちこちから春の足音が聞こえてくるようです。

今回ご紹介するのは、藤沢市の境川沿いに広がる「藤沢・片瀬エリア」。街を歩くとよく梅の木が目に留まりますが、これはかつて幼稚園の卒園記念に苗木が贈られていたことに由来するのだそう。しかしゆっくり歩いてみると、実は「ソメイヨシノ」の木も負けず劣らず多く息づいていることに気づきます。

本記事では、藤沢・片瀬エリア（境川沿い）を実際に歩いて取材した中から、「江ノ電」「絶景」「ファミリー」「桜トンネル」という4つのキーワードで、ソメイヨシノを徒歩で楽しめるおすすめスポットをご紹介します。2026年3月9日の時点では、各スポットのソメイヨシノはまだ固いつぼみの状態でしたが、例年通り3月下旬から4月上旬になれば、一気に開花して街を華やかに彩るでしょう。歩く速度だからこそ出会えるローカルな春の表情があるはずですよ。

龍口寺｜江ノ電とソメイヨシノのコラボレーションを楽しむ

1つ目は、日蓮聖人の龍口法難の霊場として知られる日蓮宗の本山「龍口寺」。江ノ島電鉄「江ノ島駅」から徒歩3分とアクセスも抜群です。このスポットの見どころは、江ノ電とソメイヨシノのコラボレーションです。門前には大きなソメイヨシノが一本。タイミングが合えば、満開の桜の向こうを緑色の車両が通り過ぎる、そんな湘南らしいベストショットを狙えます。

さらに門をくぐり境内へ進むと、題目碑の隣にも立派なソメイヨシノがありました。枝は屋根にかかるほど大きく広がっており、花が咲いたら存在感のある一本になりそうです。2026年3月9日の時点ではまだ固いつぼみの状態でした。

ソメイヨシノの他にはヤマザクラの姿もありました。春本番には色とりどりの花が境内を彩りそうです。

龍口寺を訪れたら、ぜひお隣にある老舗和菓子屋「上州屋」さんにも立ち寄ってみてください。桜餅を買って、外のベンチでひと休み。あんこの上品な甘さが龍口寺散策の良い締めくくりになってくれそうです。

片瀬山富士見坂｜桜越しに湘南の街を一望できる絶景スポット

スポット名龍口寺住所藤沢市片瀬３丁目１３−３７アクセス江ノ島電鉄「江ノ島駅」または湘南モノレール「湘南江の島駅」徒歩3分拝観時間／参拝時間9:00～16:00拝観料／入場料志納桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場なし（一般の方は近隣の有料パーキングをご利用ください）電話番号0466-25-7357公式HPhttps://ryuukoji.com/

2つ目の桜スポットは、湘南モノレール「片瀬山駅」より徒歩10分、「片瀬山富士見坂」です。

その名の通り、見晴らしがよく、富士山がきれいに見えるこのスポット。高台にあるため坂道や階段が少し大変ですが、登り切った先にはわざわざやってきてよかったと思えるほどの絶景が待っています。

遠くまで広がるのは藤沢の街と湘南の海。目を凝らすと、相模湾に浮かぶ烏帽子岩まで見つけることができました。

富士見坂に沿って並ぶソメイヨシノの見頃は3月下旬〜4月上旬です。取材に訪れた2026年3月9日では、つぼみがふっくら膨らんでいました。坂の下の方にはヤエザクラの姿も。

富士見坂を登り切ったところにはベンチが1台ありました。ちょうど桜の木の下にあり、見晴らしも抜群。この特等席でお弁当を広げたら、素敵なお花見時間になりそうです。

坂の上から望む、すがすがしい海街の眺め。桜が咲いたら、海の青と桜色のコントラストを楽しむことができそうです。

また、この場所は富士山の山頂に日が沈む「ダイヤモンド富士」の名所でもあります。春の見頃は4月1日頃。天候に恵まれれば、輝く富士山と満開の桜という、これ以上ない贅沢なツーショットに出会えるかもしれません。

新林公園｜子ども連れにおすすめ！ソメイヨシノに包まれる遊具広場

スポット名片瀬山富士見坂住所藤沢市片瀬山5丁目6−1アクセス湘南モノレール「片瀬山駅」徒歩10分桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場なし

3つ目のスポットは、江ノ島電鉄「石上駅」から歩いて12分、お子さん連れの家族におすすめの「新林公園」です。

片瀬山の自然地形を活かした新林公園は、リスや野鳥も見つけられるような緑豊かなスポットです。ヤマユリやフジなど、四季折々の花が目を楽しませてくれますが、春の主役のソメイヨシノもたくさん植わっていました。

園内を散策するとさっそくソメイヨシノを発見。木には名札が付いているものもありました。

園内でも特におすすめのお花見スポットが、階段を登った先にある冒険広場です。滑り台やうんてい、ターザンロープなど、子どもたちが大好きな遊具が揃うこの広場。実は、広場をぐるりと囲むようにソメイヨシノが植えられているんです。

桜の樹の下には4人がけのテーブルも設置されています。走り回る子どもたちの姿を見守りながら、大人はゆったりとお花見…… そんなうららかな休日を過ごせそうです。さらに階段をもう一段登れば、一面芝生のエリアもありました。ここでレジャーシートを広げるの良さそうですね。

空を覆うほど立派に枝を伸ばしたソメイヨシノの見頃は3月下旬〜4月上旬。満開になれば、空を埋め尽くすほどの桜を見ることができるかもしれません。

大人も子どもものびのび過ごせる、そんな包容力のある新林公園。家族でのお花見先候補にいかがでしょうか。

湘南桜並木｜全長200mの圧巻の桜並木

スポット名新林公園住所藤沢市川名411-1アクセスJR「藤沢駅」徒歩20分江ノ島電鉄「石上駅」徒歩12分桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場無料駐車場あり（普通車35台。9:00～16:30）電話番号0466-27-4437公式HPhttps://fujisawa-park.com/shinbayashi/

4つ目は、奥田公園の裏に位置する境川沿いの桜並木です。JR「藤沢駅」から境川へ10分ほど歩くとその姿が見えてきます。

奥田橋から新川名橋までの川沿いを彩るソメイヨシノの並木は全長約200m。立派な桜がどこまでも続いているかのように見えます。大きく枝を伸ばした桜の枝は自然にアーチを描いており、まさに桜のトンネルです。

風に揺れる枝の先は、2026年3月9日現在はまだ固いつぼみの状態でした。開花予定の3月中旬から4月上旬が楽しみですね。

今までこの場所を「奥田公園の桜並木」と呼んでいたのですが、改めて石碑を確認してみると「湘南桜並木」という立派な名前があることを知りました。藤沢湘南ライオンズクラブから寄贈されたものだそうです。

隣の奥田公園には遊具もあるので、お子さんを遊ばせたりお弁当を広げたりと、家族で過ごす場所にも困りません。

わたしのイチオシでもあるこの「湘南桜並木」は、春のお散歩コースにぴったりです。ただ桜の下を歩くだけで、心が満たされるような気持ちになりますよ。

まとめ

スポット名湘南桜並木住所神奈川県藤沢市鵠沼東5アクセス江ノ島電鉄「藤沢駅」またはJR「藤沢駅」徒歩10分桜の見頃例年3月下旬～4月上旬（ソメイヨシノ）駐車場奥田公園に有料駐車場あり（駐車台数410台）

「ソメイヨシノと江ノ電」なら龍口寺。「ソメイヨシノと絶景」なら片瀬山富士見坂。「ファミリーでのお花見」なら新林公園。「ソメイヨシノのトンネル」なら湘南桜並木。

ご紹介した4つのスポットは、いずれも駅から徒歩で訪れることができます。取材時はまだつぼみの状態のソメイヨシノでしたが、3月下旬ごろには一気に開花し、街を春色に彩るでしょう。江の島観光がてら、また、乗り換えで藤沢駅に降りることがあったら、ぜひ少し足を延ばして、片瀬の桜の風景を楽しんでみてください。

