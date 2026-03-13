頼れる新助っ人！巨人、ボビー・ダルベックが先制タイムリー　この一打が…















読売ジャイアンツのボビー・ダルベック選手は12日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦に「6番・一塁」で先発出場。決勝点となる右前適時打を放つ活躍を見せた。











2回、4番のトレイ・キャベッジ選手が中堅フェンス直撃の二塁打を放ちチャンスを演出。続く中山礼都選手が空振り三振に倒れて1死二塁となり、ダルベック選手に第1打席が回ってきた。



ソフトバンク先発の上沢直之投手が投じた3球目、高めの直球をうまく右方向へ弾き返すと打球はライト前へ。二塁走者が生還し、巨人が1点を先制した。



その後は両チームの投手陣が粘り強い投球を見せ、追加点は生まれず。巨人が1-0で接戦を制し、ダルベック選手の一打が決勝点となった。



新外国人として期待がかかるダルベック選手は、得点圏でしっかり結果を残す勝負強さを披露。開幕へ向けて存在感を示す一打となった。

























【動画】頼りになる！巨人・ダルベックが先制タイムリーがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













頼りになりすぎ



キャベッジのヒットから

ダルベック タイムリー



⚾ソフトバンクvs巨人（オープン戦）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)