江ノ電長谷駅から徒歩約6分。長谷寺と高徳院（鎌倉大仏）のちょうど中間あたり、大仏通り沿いに和菓子店「竹や」があります。

今回はお店を訪れ、その魅力を取材してきました。その様子をお届けいたします！

半世紀の経験を持つ和菓子職人

店主はこれまで都内や神奈川などさまざまな場所で和菓子職人として腕を磨いてきました。その職人歴は、なんと約半世紀。

海が好きで、現在も現役でサーフィンを楽しんでいるという店主。そんな縁もあり鎌倉に拠点を移し、長谷にお店をオープンしてから、まもなく12年になるそうです。

種類豊富でリーズナブルな和菓子

店内に入ると、カウンターにはさまざまな和菓子が並びます。どれもとってもお手頃な価格で、見ているだけでも思わず手に取りたくなるものばかりです。

中でもリピーターが多く、一番人気だというのが「わらび大福（250円・税込）」。

さらに注目なのが「芋ようかん（200円・税込）」。材料はさつまいも・砂糖・塩のみというシンプルなもの。小さな子どもでも安心して食べられるよう、余計な添加物を使わず作られているそうです。

黄色は「紅あずま」、紫色は「あやむらさき」と、さつまいもの種類によって色や味わいの違いも楽しめます。

また、季節によって店頭には旬の和菓子も並びます。長谷が一年で最も賑わう紫陽花の季節には、「水まんじゅう」が人気なのだそう。

こうして和菓子を通して季節の移ろいを感じられるのも、和菓子ならではの魅力ですね。

わらび餅は持ち帰り用のパック販売もあるため、お土産にも最適ですね。

和とモダンが調和する店内

店内は、和菓子店らしい落ち着いた雰囲気がありながら、どこか現代的な空間。

デザイナーをしているご家族の協力もあり、店内の内装やポップなどは一緒に作り上げたそうです。100年以上前のアンティークカウンターも印象的で、和の趣とモダンなデザインが心地よく調和しています。

お店の周りや店内にはベンチも用意されており、購入した和菓子をその場でゆっくり味わうこともできます。

人気の和菓子を実食

店内でいただく場合は、お茶を出してくださる嬉しいサービスも。

たっぷりのきなこがかかった「わらび大福」は、中にぎっしりとあんこが詰まった食べ応えのある一品。わらび餅ならではのぷるぷるとした食感で、重すぎず軽やかな口当たり。人気の理由にも納得の美味しさでした。

みたらし団子は、たっぷりの甘辛いタレがモチモチの団子によく絡み、一口ごとにじっくり味わいたくなる味わいです。

取材時は落ち着いている時間だったこともあり、店主とお話をしながら美味しい和菓子を片手に、ゆっくりとした時間を過ごすことができました。

子どもたちへのお土産には「芋ようかん（200円・税込）」を購入。シンプルな材料で作られているため、安心して食べさせられるおやつとしても嬉しいですね。

また、お餅をまだ食べさせるのが心配な小さなお子さんにも食べやすく、散策途中のおやつにもぴったりです。

長谷散策の合間に立ち寄りたい一軒

取材を通して印象的だったのは、店主の気さくで温かい人柄。初めて訪れたにもかかわらず、思わず会話が弾んでしまうような雰囲気でした。

美味しい和菓子はもちろん、店主との何気ない会話を楽しみに訪れる常連客も多いのではないでしょうか。

長年の経験が光る和菓子と、心温まるひとときが楽しめる「竹や」。長谷散策の途中で少し休憩したいときに、ぜひ立ち寄ってみてください。

The post 竹や first appeared on 湘南人.