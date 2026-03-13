昨年4月に右膝前十字靱帯の再建手術を受け、実戦復帰を果たした横浜DeNAベイスターズの松本隆之介。1年弱に及ぶリハビリ生活の過程で、松本は進化を遂げていた。松本は仲間や指導者に支えられながらアクシデントを乗り越え、横浜スタジアムのマウンドを目指す。（取材・文：石塚隆）【取材日：3月7日】

復帰登板で見せた新たな武器

338日ぶりの実戦登板となる北海道日本ハムファイターズ戦（鎌ヶ谷）では、3回を投げ、46球、被安打3の無失点。上々のピッチングを見せたわけだが、今季から横浜DeNAベイスターズに加入した古市尊とバッテリーを組んでいる。

「古市は去年と一昨年の僕の全登板を見て、リードしてくれました。僕は曲がり球が苦手だったりするんですけど、そこを上手く引き出してくれたり、逆に変化球で逃げようとしたときには真っすぐで押してくれたり、本当に助かりました」

身長の高い松本のよさを生かした高めのゾーンを上手く使った配球。ストレートのアベレージは140キロ前半とまだ出力を上げ切れてはいないが、ボールには伸びとキレがあった。またフォークも決め球としてはもちろん、カウントアップにも使えており、身体が錆びついていないことを証明している。

「真っすぐは、以前打たれていたコースでも差し込めていたり、ファウルや凡フライを奪えていたんでよかったですね。フォークもしっかり生命線である左打者のインコースに投げ込めました」

また特筆すべきは、以前の松本はストレートとフォークの2サイドピッチだったが、新たにナックルカーブを習得し、日本ハム戦では効果的に利用していたことだ。

「先発をするようになってから2ピッチでやってきたんですけど、苦しい場面も多々あって、曲がり球は必要だと思い以前から練習していたんです。なかなかモノにならなかったんですけど、リハビリの期間中も時間があったので改めて研究をしました。今回使えるなと実感したので、今後生かしていきたいですね」

リハビリ期間で「引き出しの数は多くなった」

ピンチはチャンス。課題だった右足の使い方しかり、リハビリ期間だからこそできることはあり、松本が無駄な時間を過ごしていなかったことがわかる。

「右足のブロッキングもそうですが、あとは“捻転差”の重要性。僕は力むと上半身と下半身が同時に回ってしまい、引っ掛けたり、ブレが大きくなってしまうんです。なので、捻転差を大きく広げていくことを復帰前は意識的にやってきました」

知れば知るほど深い野球の世界。野球ってこんなに難しいものだと思っていましたか、と問うと、松本は笑いながら返した。

「学生時代はまったく思っていませんでしたね。ただ投げていただけなので。でも、いろいろ知ることができると面白いなって思います」

ピッチングデータに関しても、怪我以前より良化しているところが多いという。

「コントロールがまとまるようになりましたし、ボールの回転数も上がりました。やっぱり腕をしっかりと振れるようになった影響だと思います。また落ち球に関しても、投げ分けができるようになりましたし、確実に以前より引き出しの数は多くなったと思います」

あとは実戦で結果を出しつづけ、支配下登録を勝ち取り、一軍の戦力になるのみ。なによりもプレーできる喜びが松本の言葉からは溢れており、その表情は明るい。

松本は、復帰初登板の際、一番お世話になっている指導者だという入来祐作2軍チーフ投手戦術・育成コーチとのエピソードを教えてくれた。

「登板後に僕があまりに嬉しそうにしていたんで、『よかったな～、楽しそうだな～』と、言ってもらいました。2年前の練習試合のとき、僕がボコボコに打たれて、入来コーチにプロに入ってから一番怒られたんですよ。僕自身、終わった……と思うぐらい。けど、次の試合でも使っていただきましたし、親身に指導してくださるので、今があるのも入来コーチの存在は大きかったと思います」

仲間や恩師に支えられた日々。乱高下してきた自分のプロ野球人生を松本はどのように考えているのか。

「誤解を恐れずに言えば…」松本隆之介が抱く期待

[caption id="attachment_254343" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの松本隆之介（写真：石塚隆）[/caption]

「確かにまったく順調ではないプロ野球人生ですが、これはこれで誤解を恐れずに言えば面白いな、と思っています。今年でプロ6年目になりますし、培ってきたものはかなりあると思うので、そこをどんどん生かしていきたいですね」

自分に期待をしているか、と尋ねると、いい笑顔を見せ松本はうなずいた。

「期待しています。まずは支配下登録を目指し、前半から飛ばして結果だけを求めてやっていきたいと思います。そして最後は、一軍が優勝するときにチームの一員になれるよう全力でプレーしたい」

プロ入りしてから一軍登板は1試合のみ。まだ松本隆之介の物語は始まってはいない。しかし数々のアクシデントを越えてきた経験は、きっとこれからの松本を救うことになるだろう。誰もが認めるポテンシャル。地元である横浜スタジアム、満員の観衆のなか、まっさらなマウンドに立つ日を楽しみに待ちたい。

