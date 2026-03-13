大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ右足首手術を受けたトミー・エドマン内野手が開幕に間に合わない見込みとなっている。空いた二塁はキム・ヘソン内野手が最有力候補と目されていたが、WBCを経て状況が変わる可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

キムは現在韓国代表の一員としてWBCに参加中。ただ、1次ラウンド終了時点では3試合、打率.100、1本塁打、2打点と低調な上、日本時間8日に行われたチャイニーズ・タイペイ戦で左手を負傷したことも伝えられている。

同メディアは「ドジャースはキムが手を負傷したことで、シーズン序盤のロースターに影響が出る可能性に直面している。もし負傷が軽症であれば、ドミニカ共和国と対戦するノックアウトラウンドに向けて、大会の後半で復帰する可能性もある」と言及。

続けて、「もしキムがさらに欠場することになれば、この春好調な打撃を見せているサンティアゴ・エスピナル内野手が、開幕戦でその役割を担う有力候補になる可能性がある。アレックス・フリーランド内野手とライアン・フィッツジェラルド内野手も引き続きメジャーキャンプに残っており、状況次第では起用の可能性がある。現時点では、ドジャースはただこの負傷が軽症であることを願うしかない」と記している。

【関連記事】

【了】