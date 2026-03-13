越後平野(新潟平野)の北部に位置する新潟県新発田市(しばたし)は、全国的にも有名な月岡温泉や、四季を通じて楽しめる山から海までの豊かな自然など、観光資源が充実しているまち。県内有数のコシヒカリやアスパラガスなどの農産物の産地でもあります。

今回は、新発田市が誇るいちごを使ったメニューを楽しめる「しばたの越後姫 いちご一会(いちえ)めぐり」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

市内40店舗で味わえる! 「しばたの越後姫 いちご一会めぐり」について

しばたの越後姫 いちご一会めぐり

・開催期間：2026年2月28日(土)～4月19日(日)

・開催場所：市内参加店 40店舗

・アクセス：JR羽越本線「新発田駅」

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「越後姫」は、甘く、芳醇な香り、やわらかな果肉が特徴の、新潟を代表するブランドいちごです。新発田市は誕生と普及のゆかりの地であり、県内でも有数の産地。返礼品としても、新発田市の中で人気を誇っているのだそう。

2026年2月28日(土)～4月19日(日)開催の「しばたの越後姫 いちご一会めぐり」は、市内の菓子店や飲食店にて、新発田産「越後姫」を使った参加店自慢のメニューが味わえるキャンペーンです。

パフェ・ケーキ・プリンなどの洋菓子から、大福・団子などの和菓子、アイス、ピザ、パン、ドリンクまで、多彩な「越後姫」に出会えます。

3店舗めぐってシールを集めて応募すると、抽選で豪華景品があたるスタンプラリーも実施! そのほか、昨年好評だった地元高校生とのコラボメニューも販売されます。

また、抽選で豪華景品が当たるインスタグラムキャンペーンも同時開催。越後姫や新発田牛がもらえるチャンス!

自治体からのメッセージ

新潟のブランドいちご「越後姫」。新発田市は「越後姫」の誕生と普及のゆかりの地であり、有数の産地です。新発田が誇る「越後姫」を、イベントを通じて味わってもらえたらと思います。

新発田市のふるさと納税返礼品について

「越後姫」を楽しめる返礼品を紹介します。

越後姫 3L～2L

・提供事業者：神田農園

・内容量：3L～2Lサイズ(3Lサイズ 24粒、2Lサイズ 30粒)

・寄附金額：1万8,000円

冬の間にじっと養分を蓄え、春の訪れとともに大粒の実を実らせる、新潟の気候を活かした「越後姫」です。本州限定発送! 春の太陽をいっぱいに浴びた実は、色鮮やかで大粒。果肉はやわらかく、甘くてジューシー。採れたての新鮮ないちごが、その日のうちに発送されるそうです。

越後姫のパウンドケーキ

・提供事業者：翁屋

・内容量：パウンドケーキ×1本

・寄附金額：8,000円

「越後姫」を贅沢に使用し、自家製ジャムに仕立てて生地に練り込んだパウンドケーキです。見た目からも地域のぬくもりを感じられるデザインのパッケージに入って届きます。自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめとのことです。

今回は新潟県新発田市のイベント「しばたの越後姫 いちご一会めぐり」と、返礼品を紹介しました。洋菓子、和菓子、アイス、ピザなど、まち自慢の「越後姫」をさまざまなメニューで味わえるキャンペーンです。スタンプラリーやインスタグラムキャンペーンで豪華景品が当たるチャンスも! 高校生たちの自由な発想と地元愛がたっぷり詰まったコラボメニューも用意されているとのことで、気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者