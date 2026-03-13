UEFAヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16 ファーストレグが12日に行われ、ゲンク（ベルギー）とフライブルク（ドイツ）が対戦した。

リーグフェーズをトップ8圏外の9位でフィニッシュしたものの、ディナモ・ザグレブ（クロアチア）とのプレーオフを制してベスト16進出を果たしたゲンク。ホーム開催の初戦で伊東純也は横山歩夢とともにベンチスタートとなった。

一方、リーグフェーズを7位で終えてラウンド16ストレートインを決めたフライブルク。ノックアウトフェーズ初戦では好調を継続する鈴木唯人が同じくスタメン起用された。

立ち上がりは勢いを持って入ったホームのゲンクがセットプレーも交えた波状攻撃でゴールを脅かす。だが、フライブルクも最終的にオフサイドになったものの、FKの流れからヨハン・マンザンビがゴールネットを揺らすと、直後にはイゴール・マタノヴィッチがハイプレスから相手パスをブロックシュートの形で合わせる決定機も創出した。

以降は一進一退の攻防が続いていたが、ホームのゲンクが先にゴールをこじ開ける。24分、序盤から積極的な攻撃参加を見せていたザカリア・エル・ワディがボックス右でブライアン・ヘイネンのパスを受けると、角度のないところから右足シュートをファーポストに突き刺した。

良い時間帯に先制したゲンクはここから完全に主導権を掌握。良い守備からコンスタンティノス・カレツァスを起点とした縦に速い攻撃を仕掛け、何度も良い形でフィニッシュの局面を作り出す。

対して守備で後手を踏み始めたフライブルクはなかなか攻撃に出ることができず。37分には鈴木がボックス左で際どい右足シュートを放つが、DFブロックと左ポストに阻まれて同点ゴールとはならず。この場面で見せ場を作った日本人MFだったが、前半を通しては普段のようなボールに絡むシーンは少なかった。

迎えた後半はアウェイのフライブルクが攻撃のギアを上げていく。前半に比べて鈴木も相手ボックス付近でボールに触り、仕掛けるシーンも見せる。ただ、ゲンクの堅守に手を焼く状況が続くと、71分にはルーカス・ヘーラーとの交代でベンチへ下がり、ピッチ上での日本人対決は実現ならず。

後半終盤にかけて試合は完全にこう着。ゲームクローズに向かうゲンクに対して、フライブルクもリスクを冒し切れず。ゴール前での攻防が少ないまま試合はタイムアップ。

伊東と横山に最後まで出番は訪れなかったが、ホームのゲンクが1－0で先勝した。なお、フライブルクホームのセカンドレグは3月19日に開催される。

【スコア】

ゲンク 1－0 フライブルク

【得点者】

1－0 24分 ザカリア・エル・ワディ（ゲンク）