冬季競技特有の過酷な環境で世界の厳しさと対峙し、心をひとつに挑み続ける日本代表選手団。そのひたむきな姿から溢れ出たアスリートの言葉とともに、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会の前半戦を振り返る。

パラスノーボード・小須田潤太

「きれいに言えば、攻めた結果」

パラスノーボード・男子スノーボードクロス（SB-LL1）で決勝に進出。３番手でフィニッシュするも、走路妨害と判定され４位になった。決勝後、「きれいに言えば、攻めた結果」と唇を噛んだ。

男子スノーボードクロス（SB-LL1）は４位photo by AFLO SPORT

パラアイスホッケー・新津和良

「時間が止まったみたい」

初戦のチェコ戦、第１ピリオドで先制点を決めた。試合は敗れたものの、日本代表を勢いづけるゴールとなった。「時間が止まったみたいに集中力が（あった）」と振り返り、「本当にきれいなゴールになりました」と胸を張った。

日本代表は予選リーグ敗退photo by AFLO SPORT

車いすカーリング・小川亜希

「“おかえり”って感じでした」

ミックスダブルス総当たりの予選、第６戦のエストニア戦。正念場でペア中島洋治のショットが決まり、相手のパワープレーを封じた。この日、なかなか調子の出なかった相棒の値千金のプレーに「おかえりって感じでした」と笑顔でコメントした。

ミックスダブルス６位photo by AFLO SPORT

アルペンスキー・村岡桃佳

「忘れない景色だろうなと思いながら、スタートに立ちました」

パラアルペンスキー・女子スーパー大回転（座位）で銀メダル獲得。大ケガから復帰し、「忘れない景色だろうなと思いながら、スタートに立ちました」と感慨深げにコメント。雪上でスキーをする楽しさを改めて感じることができた時間だった。

女子スーパー大回転（座位）で銀メダルphoto by AFLO SPORT

アルペンスキー ・村岡桃佳

「もう１回ヘリに乗ってもいい」

女子大回転（座位）で、今大会自身２個目となる銀メダルを獲得。今シーズンはイタリア遠征中にドクターヘリで運ばれており、攻めれば再びケガをする不安もあったが、３連覇がかかる種目で「もう１回（ドクター）ヘリに乗ってでもいいから、フルアタックをしようと思っていた」と強い覚悟で臨んだ。

女子大回転（座位）で銀メダルphoto by AFLO SPORT

text by TEAM A

key visual by REUTERS/AFLO