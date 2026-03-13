夫に「おはよう」が言えない…20年夫婦の悩みに江原啓之が明かした“意外”（!?）な私生活とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月8日（日）の放送では、結婚生活20年を経て、夫への挨拶がうまくできなくなってしまったという女性の悩みに、江原が自身の意外な私生活を明かしつつアドバイスを送りました。私には1つ苦手なことがあります。それは夫への挨拶です。「おはよう」「おやすみ」「お疲れ様」という言葉がスッと出てこないのです。言うのが恥ずかしいような、嫌なような感じです。心では「言ったほうが感じが良いんだろうな」と思うのですが、20年以上暮らした夫婦生活を経て、なんとなくそうなってしまいました。決して仲が悪いわけではないのですが、私は意地悪なのだろうか、心が狭すぎるのだろうか……と悩んでしまいます。夫に挨拶しないのに、他人には進んで挨拶しているのです。笑顔を添えて。それなのに、夫への挨拶がうまくできないのです。私には夫への無償の愛が足りないのでしょうか？ 良きアドバイスをいただけると嬉しいです。――番組パートナーの奥迫が「一番身近な人への挨拶は照れくさいものですよね」と理解を示しつつ「例えば、『近所の奥さんと一緒に「一番大事な人に挨拶していこうね』と宣言しちゃったんだ』などの理由をつけて習慣にしてはどうでしょうか？」と提案すると、江原から意外（!?）な反応が。江原：やっぱり照れくさいですよね。言わなきゃいけないとは思うんだけど、ときどき、やっぱりそっけなくなって、「おやすみ」って言えば良いのに「寝ます」って言って先に寝に行っちゃうとか（笑）。奥迫：まあ、でも「寝ます」と言うだけでも（伝わります）。特に日本人男性って照れますもんね。江原：だから、そういうふうに「人と約束しちゃったんだ」とか言われると、余計なんかこう、ゾクゾクっときちゃう（笑）。――また、奥迫の「男心がわからない」という反応に対し、江原はより具体的な「照れをなくすための挨拶術」を提案しました。江原：だったら、どちらかというと無機質なほうが良いかもしれない。実務的に「はい、それではおやすみなさい」と言って行かれたほうが、「ああ、おやすみなさい」となる。実務的に。学校とか職場とかみたいな。「おはようございます！」「はい、おはようございます」みたいな。奥迫：なるほど、まずそこから始める。それは良いかもしれないですね。江原：いやいや、どちらが良いか分からないけれど、人それぞれだと思うけど。うちの場合は、ちょっとそういうほうが良いかな。――江原家の挨拶事情に奥迫が「奥様もそうですか？」と尋ねると、江原は笑いながらこう締めくくりました。江原：いや、向こうも言いませんから。「あーす」って感じ（笑）。でも、それが良いじゃないですか。そこから伝わりますよ。確かにね（笑）。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子