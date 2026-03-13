All Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。

シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。

◆44歳・年収50万円自営業・自由業女性の積立投資の取り組みと運用成績は？

今回は、石川県に住む44歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。

◇家族構成

本人、夫、娘2人

◇金融資産

世帯年収：本人50万円、配偶者1200万円

現預金：2000万円、リスク資産：1500万円

◇リスク資産の内訳

・投資信託：1500万円

◇積立投資実績

（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）

・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2018年から

2018年から積立投資を始めたという今回の投稿者。

投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月10万円」をベースに適宜調整してきたとのこと。

投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本750万円→評価額1500万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子です。

「最初のころはあまり増えないと感じる時期もあった。しかし焦らず続けていたら少しずつ増えていき、気付けば大きくプラスになっていた。世界の景気に波はあるが、長期で見ればコツコツ積み立てることで着実に増えてきた」とあります。

◆44歳・年収50万円自営業・自由業女性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？

積立投資を始めてよかった点として、「無理なく資産を増やせるようになった。相場の上下に一喜一憂せず、長期でお金を育てる意識が持てるようになった。今後も無理のない範囲で長く続けていきたい」とコメント。

一方で、「相場が下がって評価額が減ったときは不安になり、やめたくなったこともあった。でもこれまで積み上げてきた努力を思い出し、長期で続けることを大切にしてきた」と悩みながらも前向きに続けてきたと言います。

マイルールとして「どんな時も慌てず、長期でコツコツ続けることを大切にしている。相場の上下に左右されず、自分のペースで積み立てを続けることが資産形成の一番の近道になる」とのことです。

新NISAについては、「成長投資枠は相場をみながらS&P500などに分散して投資する予定」と語られていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします

文＝あるじゃん 編集部