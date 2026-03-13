GROWTH DESINGは3月9日、東日本大震災から15年を迎える節目に、震災の風化防止と被災者支援を目的とした「SMILEFULL COFFEE」を、公式通販サイトで発売した。催事会場でも販売する。
同商品は農薬不使用でフェアトレード認証を受けたドリップバッグコーヒー5袋と、災害時に役立つ知識をまとめた小冊子のセット。3月31日まで合計1万セットを販売する。価格は2,480円。
売上の15%は、震災によるPTSDのケアを長期的に行う「こころスマイルプロジェクト」へ寄付される。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
