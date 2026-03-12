「既に枠を占めている」菊池雄星ら3投手の先発ほぼ確定！？　残る2枠は熾…

菊池雄星 最新情報

34歳の菊池雄星投手は侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加している。ロサンゼルス・エンゼルスを離れている状況だが、2026シーズンへ向けた先発ローテーションの座は揺るぎないようだ。先発枠3枠は確定しており、残り2枠が不透明だと米メディア『BVMスポーツ』が報じている。

菊池はヒューストン・アストロズからフリーエージェント（FA）になった後、2024年12月にエンゼルスと3年総額6300万ドル（約98億9000万円）の契約を結んだ。

そして、新天地での最初のシーズンは33試合に登板し178.1回投げて7勝11敗、防御率3.99、174奪三振をマークしている。

それを踏まえ、同メディアは「先発ローテーションの強化を進める中で、菊池、ホセ・ソリアーノ、リード・デトマーズの3投手が既に先発枠を占めている」との見解を示した。

一方で、オフシーズンに獲得したグレイソン・ロドリゲス投手とアレク・マノア投手の調子は良くない。

ロドリゲスのオープン戦の成績は7.3回投げて6安打7奪三振7失点、マノアは11.2回投げて15安打8奪三振9失点だ。

こうした状況から「ジャック・コチャノウィッツとサム・アルデゲリが、春季キャンプが進むにつれて先発候補として台頭するチャンスが生まれている」と見ている。

