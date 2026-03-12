WBCイタリア代表 最新情報

WBCは日本時間12日、イタリアがメキシコに9-1の大勝を収め、プールB1位（4勝0敗）で見事1次ラウンド突破を決めた。前回ベスト4のメキシコ、2017年大会王者のアメリカを打ち破っての快進撃に、同国内での反響も日に日に高まりつつあるようだ。米メディア『USAトゥデイ』が報じた。

イタリアは初戦・ブラジル戦を8-0、続くイギリス戦を7-4で勝利すると、3戦目のアメリカ戦では8-6の金星を挙げる。その勢いのままメキシコも粉砕し、前回2023年大会に続く準々決勝進出を果たした。

同メディアは「イタリアは強国に対して連続で番狂わせを起こし、同国野球史上最大の勝利を収めた。彼らは今や国中で話題となっており、ハイライトが国営テレビで放映され、ジョルジャ・メローニ首相も彼らを称賛し、野球は今や本物のスポーツとして定着しつつある」と言及。

合わせて、同国野球連盟のマルコ・マッツィエーリ会長が「これはイタリア野球界にとって大きな意味を持つ。電話が鳴り響いている」、フランシスコ・セルベリ監督が「もしこの大会で優勝できれば、国の（サッカー）代表にも良い影響を与えるだろう。イタリアでは代表チームは宗教のような存在だからね。でも、その宗教もおそらく1900年代以前には宗教ではなかった。だから、おそらくこれは新しい宗教、イタリアにおける野球の始まりなんだろう」と語っていることを伝えている。

