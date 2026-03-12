「ボイド以降は流動的」今永昇太は3番手？　6人ローテを採用する可能性も…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスは12日（日本時間13日）、2026シーズンの開幕投手にマシュー・ボイド投手を指名した。予想されていた通りの選出であり、当然の選択と言えるかもしれない。しかし、2番手以降の先発ローテーションは未だ不透明であると、米メディア『チシティ・スポーツ』が報じた。

ボイドはクリーブランド・ガーディアンズからフリーエージェント（FA）になった後、2024年12月にカブスと2年総額2900万ドル（約45億5000万円）の契約を結んだ。そして、昨季はエース級の活躍を見せ、チームの信頼を勝ち取っている。2025年の活躍を考えれば、開幕投手に選ばれるのは自然な流れと言えるだろう。

問題は、ボイド以降のローテーションがどうなるかだ。

同メディアの予想では、ボイド、ケイド・ホートン、今永昇太、エドワード・カブレラ、ジェイムソン・タイヨンという組み合わせになっている。

とはいえ、同メディアは「ボイドの後ろの順番は簡単に入れ替わる可能性がある」と見ており、確信を持てていない様子を見せた。

同メディアが迷っている理由は、昨年4月に肘の手術を受け、長期離脱していたジャスティン・スティール投手が復帰すると、その時点で最も成績が悪かった投手がローテーションから外される可能性があるからだ。

また、カブスにはハビエル・アサド投手とコリン・レア投手、ベン・ブラウン投手といったポテンシャルが高い選手も控えており、先発ローテーションに割って入るかもしれない。

さらに同メディアは「シカゴの選手層の厚さと、ポストシーズンでの快進撃を期待して投手陣を温存する必要性や願望を考慮すると、少なくともシーズンの一部では6人ローテーションを採用する」とも考えており、プランB、プランCといった別の計画を取り入れることもあり得るだろう。

