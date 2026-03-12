侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる。大谷翔平選手ら多数の日本人メジャーを擁する日本代表だが、MLB球団から次の獲得候補が見られないとの声があがっているようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

大谷はナ・リーグMVPを受賞し、山本由伸投手は昨季のワールドシリーズMVP、佐々木朗希投手もポストシーズンで重要な役割を果たすなど、ロサンゼルス・ドジャースは侍ジャパンを経験した日本のトップクラスの才能を集めている。

しかし、高橋宏斗投手の試合を視察していたメジャーリーグのスカウトは「ここ数年で大きな飛躍をしたようには見えない」とコメントしたようだ。将来的にはMLBで3〜4番手の先発投手クラスになる可能性があるとの評価を示したという。

野手についても、村上宗隆内野手は日本で2度のMVPと三冠王を獲得しているものの、MLBの速球に対応できるか懸念があるとされた。佐藤輝明内野手についても、昨季40本の本塁打を放った一方で三振163を記録しており、評価が分かれる可能性がある。

厳しい見方が多い侍ジャパンの選手について、ヘルナンデス氏は「現在の日本には、もう大谷にも山本にも匹敵する選手がいない。佐々木級の選手さえも現れることはないだろう」と言及した。

