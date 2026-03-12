WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する

投手部門：クリストファー・サンチェス（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_253063" align="aligncenter" width="530"] ドミニカ共和国のクリストファー・サンチェス（写真：Getty Images）[/caption]

1試合登板（1回1/3）、4奪三振、防御率13.50

昨季はフィラデルフィア・フィリーズで自己最多の13勝を挙げ、サイヤング賞2位の得票数を獲得したクリストファー・サンチェス。ドミニカ共和国代表のオープニングゲームを託されたが、2回途中でノックアウトとなった。

初戦・ニカラグア戦の先発マウンドに上がると、初回に先制点を献上。なおも無死満塁のピンチだったが、ここは3者連続三振で切り抜けた。

立ち直ったかと思われたが、2回には先頭から3連打を浴びるなど、2回途中6安打3失点で降板。最終的に逆転勝ちをおさめたものの、チームにとっても大きな誤算となった。

今後は準々決勝の先発登板が見込まれているだけに、巻き返しを図りたいところだ。

