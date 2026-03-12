WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［1/6ページ］

投手部門：クリストファー・サンチェス（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_253063" align="aligncenter" width="530"] ドミニカ共和国のクリストファー・サンチェス（写真：Getty Images）[/caption]

1試合登板（1回1/3）、4奪三振、防御率13.50

昨季はフィラデルフィア・フィリーズで自己最多の13勝を挙げ、サイヤング賞2位の得票数を獲得したクリストファー・サンチェス。ドミニカ共和国代表のオープニングゲームを託されたが、2回途中でノックアウトとなった。

初戦・ニカラグア戦の先発マウンドに上がると、初回に先制点を献上。なおも無死満塁のピンチだったが、ここは3者連続三振で切り抜けた。

立ち直ったかと思われたが、2回には先頭から3連打を浴びるなど、2回途中6安打3失点で降板。最終的に逆転勝ちをおさめたものの、チームにとっても大きな誤算となった。

今後は準々決勝の先発登板が見込まれているだけに、巻き返しを図りたいところだ。

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［2/6ページ］

捕手部門：ウィリアム・コントレラス（ベネズエラ）

[caption id="attachment_254522" align="aligncenter" width="530"] WBCベネズエラ代表のウィリアム・コントレラス（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.000（11打数0安打）、0打点、OPS.083

ミルウォーキー・ブルワーズの正捕手を担い、2023年から2年連続でシルバースラッガー賞に選出されたウィリアム・コントレラス。ベネズエラ代表の正捕手を担ったが、1次ラウンドでは11打数ノーヒットに終わった。

初戦のオランダ戦、3戦目のニカラグア戦、4戦目のドミニカ戦と3試合でスタメンマスクを被ったが、快音は響かず。

さらに、オランダ戦では打撃妨害を犯すなど、守備面でもミスがあった。

準々決勝では日本代表との対決となるだけに、注目の存在となりそうだ。

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［3/6ページ］

一塁手部門：ブライス・ハーパー（アメリカ）

[caption id="attachment_254523" align="aligncenter" width="530"] WBCアメリカ代表のブライス・ハーパー（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.200（15打数3安打）、1打点、OPS.494

2度のシーズンMVPに輝くなど、メジャーを代表するスーパースターであるブライス・ハーパー。前回大会は故障により出場辞退となり、今大会は満を持してのWBC出場となったが、1次ラウンドは振るわなかった。

初戦のブラジル戦では「2番・一塁」でスタメン起用され、6打席目に初安打となる適時打を記録。

しかしイギリス戦、メキシコ戦でも中軸として起用された中、凡打が目立った。

イタリア戦ではスタメンを外れてベンチスタート。8回2死一、三塁とチャンスの場面で代打出場したが、レフトフライに倒れた。1次ラウンドでは17打席に立ち、長打なしだった。

大舞台に強く、“選ばれし者”と称されるだけに、準々決勝以降で本来の打棒を発揮したいところだ。

二塁手部門：エドゥアルト・ジュリアン（カナダ）

[caption id="attachment_254524" align="aligncenter" width="530"] WBCカナダ代表のエドゥアルト・ジュリアン（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.125（16打数2安打）、0打点、OPS.451

6度目のWBC出場で、初の1次ラウンド突破を果たしたカナダ。だが、その中で波に乗れていないのが、正二塁手のエドゥアルト・ジュリアンだ。

前回大会でもカナダ代表に名を連ね、打率.538（13打数7安打）、2本塁打の大活躍。しかし、今大会はまさかの不振に陥っている。

初戦のコロンビア戦から「1番・二塁」でスタメン起用されるも、2戦連続でノーヒット。

3戦目のプエルトリコ戦でようやく安打を放ったが、続くキューバ戦は9番打者に降格。最終的に打率.125（16打数2安打）、7三振と低調な結果に終わった。

2023年シーズンにはメジャーリーグで16本塁打をマークした実力者だけに、復調が待たれる。

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［4/6ページ］

三塁手部門：ディディ・グレゴリアス（オランダ）

[caption id="attachment_254525" align="aligncenter" width="530"] WBCオランダ代表のディディ・グレゴリアス（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.077（13打数1安打）、2打点、OPS.441

かつては名門ニューヨーク・ヤンキースの正遊撃手を担ったディディ・グレゴリアス。オランダ代表として3大会連続のWBC出場となったが、期待に応えることはできなかった。

今大会は「5番・三塁」として起用されたが、初戦のベネズエラ戦、続くニカラグア戦ではノーヒット。

3戦目のドミニカ共和国戦では、待望の初安打をソロホームランで記録。しかし、チームは大敗を喫し、グレゴリアスのアーチは空砲に終わった。

イスラエル代表とのゲームでは、初回に犠牲フライで打点を挙げるも、その後は快音響かず。最終的に打率.077（13打数1安打）、2打点と低迷。

チームも1勝3敗で、1次ラウンド敗退が決まった。

遊撃手部門：ヘラルド・ペルドモ（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_254526" align="aligncenter" width="530"] WBCドミニカ共和国代表のヘラルド・ペルドモ（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.125（8打数1安打）、1打点、2盗塁、OPS.542

超強力打線を誇るドミニカ共和国代表の中で、いまひとつ状態が上がっていないのがヘラルド・ペルドモだ。

昨季は20本塁打・27盗塁を記録し、シルバースラッガー賞に輝いたスター選手だが、1次ラウンドはわずか1安打に終わった。

初戦のニカラグア戦では、第1打席に四球で出塁して盗塁を決めるなど、チャンスを演出。だが、この試合ではノーヒットに終わった。

イスラエル戦でも安打を放てず、ベネズエラ代表との1次ラウンド最終戦で、ようやくヒットが飛び出した。

2盗塁を記録するなど、足では貢献を見せているが、本来の打撃を発揮できなかったペルドモ。復調となれば、打線のキーマンとなり得るだろう。

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［5/6ページ］

外野手部門：近藤健介（日本）

[caption id="attachment_244569" align="aligncenter" width="530"] 日本代表の近藤健介（写真：Getty images）[/caption]

3試合出場、打率.000（12打数0安打）、0本塁打、0打点、OPS.077

前回大会では打率.346（26打数9安打）、1本塁打、5打点の活躍を見せた近藤健介。国際大会でも豊富な実績を持つ打者だが、今大会ではまさかの大不振に陥っている。

1次ラウンドでは、初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、韓国戦で大谷翔平の後ろを打つ2番打者で出場。

しかし、引っ張り方向のゴロを連発し、8打数ノーヒット。

3番打者として先発出場したオーストラリア戦でも4打数無安打に終わり、8回には代打が送られた。

1次ラウンドでは安打がなかった近藤。打線の中心を担うだけに、復調が待たれる。

外野手部門：エリオット・ラモス（プエルトリコ）

[caption id="attachment_254527" align="aligncenter" width="530"] WBCプエルトリコ代表のエリオット・ラモス（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.077（13打数1安打）、1打点、OPS.389

サンフランシスコ・ジャイアンツに所属し、2年連続で20本塁打をマークするプエルトリコ代表のエリオット・ラモス。メジャーリーグでも結果を残す実力者だ。

しかし、1次ラウンドでは思うようなパフォーマンスができなかった。

初戦のコロンビア戦では3打席目に犠牲フライを放ったが、4打席で3三振。以降の試合も快音がなかなか響かず、13打数1安打に終わった。

また、キューバ戦では外野守備で失点に直結する悪送球。攻守で精彩を欠いた。

1次ラウンドでは全4試合で2番打者を任されるなど、中軸を担うだけに、なんとか状態を上げていきたいところだ。

外野手部門：ロエル・サントス（キューバ）

[caption id="attachment_254528" align="aligncenter" width="530"] WBCキューバ代表のロエル・サントス（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.091（11打数1安打）、OPS.377

2017年に千葉ロッテマリーンズでプレーし、“走り打ち”でファンを沸かせたロエル・サントス。38歳でキューバ代表のリードオフマンを任されたが、大きく苦しんだ。

初戦のパナマ戦から「1番・中堅」で先発出場。だが、3試合で2つの四球を選んだが、9打数ノーヒットに終わった。

4戦目のカナダ戦は9番打者でのスタメン出場となり、第3打席でようやく初安打を放ったが、得点にはつながらなかった。

最終的に打率.091（11打数1安打）に終わり、チームもWBC初の1次ラウンド敗退が決まった。

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、1次ラウンドの全日程が終了。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、準々決勝に進む8か国が出揃った。各国の多くの選手の活躍が光った反面、大舞台で結果を残せなかった選手も少なくない。ここでは、1次ラウンドで期待に応えられなかった選手を紹介する。［6/6ページ］

指名打者（DH）部門：アルフレド・デスパイネ（キューバ）

[caption id="attachment_254530" align="aligncenter" width="530"] WBCキューバ代表のアルフレド・デスパイネ（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.133（15打数2安打）、0打点、OPS.333

2014年から2023年まで日本球界でプレーしたアルフレド・デスパイネ。39歳ながらキューバ代表の4番打者を務めたが、思うような活躍はできなかった。

初戦のパナマ戦から全試合に「4番・指名打者」でスタメン出場。コロンビア戦、プエルトリコ戦ではそれぞれ1安打ずつを放ったが、得点には絡めず。

2つの併殺打を記録するなど、4番打者の役割を果たせなかった。

チームはプエルトリコ代表、カナダ代表に敗れ、WBCでは初となる1次ラウンド敗退となった。

【了】