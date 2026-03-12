【心理テスト】あなたは「繊細さん」？ それとも「図太いさん」？「気にしすぎ度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「シャンプー」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）お風呂場でシャンプーをしているあなた。目を閉じて泡立てていると、ふと後ろが気になりました。思い切って振り返ってみると、そこにはどんな光景が広がっていましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． タオルが落ちていた2． 扉が半開きだった3． 電気が切れて真っ暗だった4． 特に何もなかったこの心理テストでわかることは、あなたの「気にしすぎ度」です。「シャンプー」は「問題の解決」や「ストレスの解消」を示しています。ここで選んだ内容によって、あなたの「気にしすぎ度」がわかってしまうのです。あなたは小さなズレには気づくけれど、深刻に受け止めすぎないバランス感覚の持ち主。ただ、気になったことを後回しにしがちな面もあるようです。気になったらその場で小さく動いてみる習慣をつけると、もっとラクになれますよ。「もしかして」が頭から離れないタイプのあなた。想像力が豊かな証拠ですが、見えない部分を悪い方向に埋めてしまうことも。まず目の前の事実だけを確認する癖をつけると、余計な不安が減っていくでしょう。あなたは、小さなサインも見逃さない鋭い感受性の持ち主。ですが、今は少し神経が張りすぎているかもしれません。リセットの時間と決めたなら、その間だけはスマホも思考もオフにしてみてください。何事にも動じない、強いメンタルを持つあなた。その強さはあなたを守ってくれますが、周囲のサインを見落としている可能性も。たまには立ち止まって、身近な人の小さな変化に目を向けてみると、新しい発見があるかもしれません。敏感も鈍感も、行き過ぎは困ったもの。程良いところを見つけましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。