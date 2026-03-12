メジャーリーグ 最新情報

間もなく開幕を迎えるメジャーリーグ。近年の投手の評価は、かつてのように個人の才能だけで語れる時代ではなくなりつつある。山本由伸や佐々木朗希のように、メジャー挑戦後に試行錯誤を重ねる投手が増える中、配球や球種運用、育成環境といった「球団の思想」が成績を大きく左右している。今回はデータと事例をもとに、現代MLBにおける投手成功の構造を読み解く。（文：Eli）

ここ数年、山本由伸や佐々木朗希のように1年目では苦しみ、2年目に飛躍を期する、あるいは「した」投手の扱いに注目が集まっている。

特に佐々木はその境遇や経緯から獲得したドジャースとのかかわりへの注目が通常より増した印象を受ける。

投手の成功を説明する際にはその投手がやって来たことが最も注目される。これは当然の事だ。その一方で現代MLBでは所属するチームが保有する投手育成、研究開発などの部門が大きくかかわるようになっている。

古くからコーチや監督のアドバイスを実践する、というのは存在したが、現在ではチーム全体で投手を運用するようになっている。

投手の成績は、本人の能力だけでなく、所属球団が持つ思想と開発環境によって大きく左右されるのである。

配球をどう決定するか

[caption id="attachment_236858" align="aligncenter" width="530"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

先ずは最も実戦に近い段階である配球を見ていく。

かつてMLB、あるいはどんなリーグでも配球は、捕手の経験と感覚に大きく委ねられていた。現在のようにトラッキングデータやリアルタイムの解析情報が存在しなかった時代、打者の弱点を判断する材料は、過去の対戦記憶やその打席でのスイング内容、ファウルの質、立ち位置のわずかな変化といった観察に限られていた。

配球とはデータ処理ではなく、現場で蓄積された知恵の体系だったのである。

一方で現代MLBにおける配球は、その意思決定構造自体が大きく変わった。象徴的な例が、昨季のマイアミ・マーリンズの試みである。

9月のテキサス・レンジャーズ戦において、マーリンズは従来の意思決定フローを転換した。MLBでは通常、捕手がピッチコムを通して球種を提示し、投手が最終的な承認を与える。

しかしこの試合では、ベンチにいる投手コーチが配球を決定し、それを捕手へ伝達、さらにピッチャーへと送る方式を採用したのである。

投手コーチの手元には、それぞれの投手に最適化された配球表が用意されていたと考えられる。背後には「Usage Model」と呼ばれる機械学習モデルが存在する。

投手の球速、回転数、変化量、球種構成、さらには打者側の傾向といった特徴量をインプットとし、各カウントにおいて理想的な投球割合を算出するモデルである。

マーリンズがこの転換に踏み切った大きな理由は、「キャッチャーは人間である」という極めて単純な事実にある。これまでもアナリティクスを活用した作戦立案と、その実行は行われてきた。

試合前にはデータ部門が打者ごとの傾向を分析し、投手ごとの理想的な攻め方を提示する。しかし最終的にサインを出すのは捕手であり、そこには必ず判断の揺らぎが生じる。

配球の主導権をベンチに置くことで、作戦からのブレを最小化し、モデルが示す理想的な投球割合をより忠実に実行する――それが狙いだったと考えられる。

マーリンズの例はある意味極端な例だが、MLBにおける配球の構造を上手く表している。つまり、現代の配球は投手・捕手だけで完結するものではなく、ベンチ、データ部門を含めた組織全体による意思となっている。

【次ページ】

各球団の思想で投手生命が変わる…？

各球団の思想

現代のMLBではアナリティクスが非常に重視されている。各球団はR&D、即ち研究開発部門を抱え、多いところでは40人以上の人員を用いて勝つためにベストな方法は何か、と言うことが日々検討されている。

その過程で自然と浮かび上がるのが、各球団の思想である。これも投手の成功を左右する要素の一つだろう。例えば、2025年の投手全体のフォーシーム平均投球割合は31.8％だ。

しかしチーム別に見ると、その数字は大きく異なる。リーグトップのカブスは44.4％と極めて高い一方で、最下位のカージナルスは22.4％にとどまる。

古くから言われる「速球を軸に組み立てなさい」という発想を、どこまで維持するか、あるいはどこまで捨てるかという思想の違いである。

フォーシーム割合が低いチームは、質の平凡なフォーシームを「軸だから」という理由で投げる必要はないと考える。重要なのは球種名ではなく、結果である。

それぞれの投手が最も失点期待値を下げられる球種を中心に組み立てればよい、という発想だ。極端に言えば、速球が三番手の球種なら三番手の扱いで構わない。

違いは投球割合にとどまらない。フォーシームは一般的に高めに投げて空振りを取るために使われる。アッパースイングの打者が多いMLBにおいて合理的な戦略だ。

しかし、ゾーン通過時の平均高さを見ると、トップのジャイアンツは3.00ft、最下位のロッキーズは2.68ftと、その差は約0.32ft、すなわち約10cmに及ぶ。

ある球団はセオリー通り高めのフォーシームで勝負する。一方で別の球団はカウントレバレッジを重視し、高めに外れてボールになるリスクを嫌い、あらかじめやや低めを狙わせる。

そこでは「理想的な高さ」よりも「ボールにならない高さ」が優先される。

投手の成功は、能力の総量だけでは決まらない。その能力がどの思想の中で運用されるかによって、大きく変わる。現代MLBにおいて投手は、単独で評価される存在ではなく、球団の哲学の中で最適化される存在なのである。

【次ページ】

移籍の戦力強化以上の”インパクト”

移籍の戦力強化以上の”インパクト”

どんなピッチャーがどのチームに行くかも、地味ながら投手の成功に大きな影響を及ぼす。各球団に思想が存在するのは前述の通りだが、その思想に適合した選手が所属することもまた重要だ。

例えばドジャースは2020年以降、ドジャースはブレイク・トライネン、エヴァン・フィリップス、イエンシー・アルモンテと、次々にリリーフエース級の投手を生み出してきた。

これらの投手は元々スライダーを進化させる余地を持っていた。その彼らがドジャースのスイーパーノウハウ、そして2021年前後に起こったスイーパーブームの波に乗り一段階上の投手へ押し上げられた。

その中でフィリップス、アルモンテはドジャースが最適球団だったと言える。というのもこの2人はウェイバーという手法でどんな球団でも獲得できる状況にあったからだ。

さらにフィリップスは2015年にブレーブスにドラフトされて以降、オリオールズ、さらに投手育成に定評のあるレイズを経て、最終的にドジャースに流れ着いた。どの球団でも良かったなら前3球団のどこかでブレイクしているはずだ。

いまや投手の成功は投手自身の才能や努力の問題だけではない。思想との適合、そして開発環境との噛み合わせが決定的に重要になる。現代MLBにおいて「どれだけ良い投手か」という問いは、もはや不十分だ。

「その投手は、どの思想のもとで投げているのか」まで含めて考えなければならない。成功とは、能力と環境がかみ合ったときに初めて生まれる現象なのである。

【著者プロフィール】

Eli

主にXでドジャース、MLBに関する情報を発信。

X:@byeli_dodgers59

note: https://note.com/lim33

【最初から読む】

山本由伸・佐々木朗希の成否にも影響？MLB投手を支配する“データと球団哲学”【コラム】

【関連記事】

【了】