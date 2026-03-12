WBCアメリカ代表 最新情報

2017年大会以来のWBC優勝を目指すアメリカ代表は日本時間11日、イタリア代表と戦い6-8で敗れた。これにより、一時は1次ラウンド敗退の可能性も出るなど先が思いやられる状況となっているが、個人ではブライス・ハーパー内野手への風当たりも強まっているという。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ハーパーはメジャーデビューした2012年から昨季まで、通算363本塁打など数々の実績を残している左の強打者。ただ、今大会は1次ラウンド終了時点では4試合、打率.200、0本塁打、1打点と結果を残せていない。

同メディアは「アメリカコーチ陣はメキシコに勝利した後、選手たちが少し祝いすぎ、イタリア戦の前には何人か疲れていたと明かしている。それは必ずしもハーパーの責任ではないが、ベテランの一人として、その状況を止めることもできたはずだ。準々決勝進出を決めるために何を達成しなければならないのか、計算することもできたはずである。また、彼は5-8で迎えた8回裏2死一、三塁、一打同点の場面での代打で大きな一打を放つこともできたかもしれない。だが結果は三振だった」と指摘。

続けて、「彼は大会全体で15打数4安打にとどまっている。チームに加わる前にはWBCへの参加をとても楽しみにしていると語っていた選手にしては、急に態度が変わったようにも見え、それがファンの印象をさらに悪化させている」と記している。

