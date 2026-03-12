侍ジャパン 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が、チェコ戦前日の3月9日に行われた。

今回の配信には準レギュラーの下村泰司氏に加え、2006年のワールドベースボールクラシック（WBC）第1回に出場し、侍ジャパンの優勝に貢献した里崎智也氏がゲスト出演した。

番組内では、8日に行われたWBC1次ラウンド東京プールのオーストラリア戦での走塁ミスについても話題となった。

問題の場面は4回2死満塁。打席には大谷翔平（ドジャース）が立ち、日本にとっては先制の好機だった。

二塁走者の牧秀悟は大きめにリードを取っていたが、捕手からのけん制に対して戻り切れずタッチアウト。チャンスの場面での痛い走塁ミスとなった。

このプレーについて里崎氏は「本人もやっちゃった感。勝ったから良かったけど負けてたらヤバかったよ」と率直にコメントした。

さらに里崎氏は、このプレーの背景について走者心理の観点から説明する。

「足が速くないけど自信あるやつあるある。何かあったらホームまで帰ってくるという欲が1、2歩出る」

得点機会であるがゆえに、少しでも先の塁を狙おうという意識がリードを大きくしすぎた可能性があるという。

そのうえで里崎氏は自身のスタイルにも触れ、「僕クラスならあんなことしない。無駄なことしない。そんなこと求められても無理だしね」とコメント。

さらに独特の例えも飛び出した。自身と牧を電車に例え、「総武線だから、1個ずつ止まる。水道橋も止まるから」と語り、「牧は中央線快速だから水道橋に止まらない。御茶ノ水過ぎたら四ツ谷とか言っちゃうから」と、スタイルの違いをユーモラスに表現した。

短期決戦の国際大会では、こうした一つのプレーが試合の流れを左右することもある。配信では、同じ試合でオーストラリアの先制点につながった若月の悪送球について、その原因を里崎氏が指摘している。

