「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」が3月5日に開幕。1次ラウンド・プールCの野球日本代表侍ジャパンは、台湾、韓国、オーストラリア、チェコと激突。全勝で1位通過を決めたが、各国からもスターが躍動した。ここでは、プールCのベストナインを独自選出していく。

投手部門：オンジェイ・サトリア（チェコ）

[caption id="attachment_254103" align="aligncenter" width="530"] チェコ代表のオンジェイ・サトリア（写真：Getty Images）[/caption]

2試合登板（8回1/3）、6奪三振、防御率0.00

投手部門は、チェコ代表のオンジェイ・サトリアを選出した。前回大会では大谷翔平から3球三振を奪い、話題を集めた。今大会でも、圧巻のパフォーマンスを示した。

オーストラリア戦では、4回途中から2番手で登板。3回2/3を投げ、1安打3奪三振無失点の好投を見せた。

さらに日本戦では、先発登板。走者を背負いながらも、チェンジアップを中心とした変幻自在の投球を見せ、5回途中無失点の快投。降板時には、観客がスタンディングオベーションで讃えた。

チームは4連敗で1次ラウンド敗退となったが、計8回1/3を投げ、無四球無失点と圧巻のピッチングだった。

サトリアは、今大会限りで代表引退が報じられている。最後のマウンドで有終の美を飾った。

