マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦を振り返った。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

CLノックアウトフェーズ・ラウンド16の1stレグが11日に行われ、マンチェスター・Cは敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』でレアル・マドリードと対戦。レアルのフェデリコ・バルベルデに前半だけでハットトリックを許すと、0－3で敗戦。3点のビハインドを背負って来週行われる2ndレグに臨むことになった。

グアルディオラ監督は試合後、「悪い結果だ。それを否定することはできない」と完敗を認めるコメント。「最初の失点では、守備をしっかりすることができなかったし、その後はバルベルデにクオリティを見せつけられることになり、難しい結果になってしまった」と総括した。

それでも指揮官は、「0－4より、0－3の方がいいのは明らかだ。まだ第2戦までは6日間ある。しっかりと回復してウェストハム戦に臨み、選手たちと頑張りたい」と語り、2ndレグでの大逆転を誓っている。

データサイト『Opta』によると、第1戦を終えてマンチェスター・CのCL準々決勝進出の可能性は17.1パーセントと判定。逆転での突破に向けて困難なミッションを課されることになった。「今は最も難しい瞬間だが、何を改善するべきか考え、積極的に取り組むつもりだ」と言葉を続け、レアル・マドリード撃破へ意気込みを示した。

マンチェスター・Cは14日にウェストハムとのリーグ戦を挟み、17日（日本時間18日5時）にレアル・マドリードとの2ndレグを控えている。

【試合ハイライト】レアル・マドリード vs マンチェスター・C



