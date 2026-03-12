侍ジャパン 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が、チェコ戦前日の3月9日に行われた。

今回の配信には準レギュラーの下村泰司氏に加え、2006年のワールドベースボールクラシック（WBC）第1回に出場し、侍ジャパンの優勝に貢献した里崎智也氏がゲスト出演した。

番組では視聴者から「クローザー種市はどうですか？」という質問も寄せられた。これに対し里崎氏は、千葉ロッテマリーンズの種市篤暉を高く評価していることを明かした。

里崎氏は「僕は推してます」と即答し、その理由を話す。

「国際大会でいい悪いは別で、何かあったら力勝負のやつは好きじゃない。何かあったらいつでも変化球いけますよ。でも真っすぐも速い（という投手）がいい」

困ったときに速球で押すタイプよりも、状況に応じて変化球でも勝負できる投手が理想だという。

比較対象として挙げたのが大勢（巨人）。里崎氏は「大勢は何かあったら真っすぐになるから、それが怖い」と指摘。「だから結局昨日もホームランになる」とオーストラリア戦での被弾を挙げ、球種の偏りがリスクになる可能性を示した。

フォークを決め球に持つ種市を評価する里崎は、別の候補として伊藤大海（日本ハム）の名前も挙げた。

そして里崎氏は、WBC優勝時の“ある共通点”にも言及する。

「世界一になるためにはクローザーはスライダーを持っていないといけない。スライダーで三振という伝説があるんで」

日本が過去に世界一となった大会の決勝では、2006年の大塚晶則、2009年のダルビッシュ有、そして2023年の大谷翔平と、いずれも最後はスライダーで三振を奪って試合を締めている。

この傾向を踏まえ、里崎氏は「3回とも」と強調しつつ、「フォークで三振は定石から変わっちゃう（笑）」とユーモアを交えて語った。

配信では不調に苦しむ近藤健介の起用など、決勝ラウンドに向けた選手起用についても話が及んだ。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】若月の悪送球、牧のミス、原因を里崎智也氏が解説

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】