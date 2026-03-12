ilu kamakura ゆげ

御成通り商店街に入ってすぐの場所に、戸建ての民家を改装した複合施設「とすいハウス」がオープンしました。その中にあるのが、マントウサンド専門店「ilu kamakura ゆげ」です。

筆者が以前取材させていただいた、梶原口エリアにある姉妹で営むカレーとデリのお店「ilu kamakura（イルカマクラ）」の姉妹店でもあります。

開店前からひっそりと心待ちにしていたお店。今回さっそくお邪魔してきたので、その様子をレポートします。

マントウサンド専門店ができるまで

複合施設「とすいハウス」のオープンにあたり声がかかり、姉妹店として出店することになったそうです。実は、まず場所とのご縁があり、そこからどんな業態にするかを検討していったといいます。

もともと姉妹のおふたりは、実店舗として「ilu kamakura」をオープンする前から、さまざまな場所でイベント出店を行い、その場所に合わせた商品を提供してきました。

イベントによってカレーを出したり、朝食メニューを提供したりと内容はさまざま。その中で、キャンプイベントに出店した際には「マントウサンド」を提供していたこともあったそうです。

マントウサンドには諸説ありますが、台湾ではマントウの生地だけを朝食として食べることも多いのだとか。おふたりは台湾を訪れた際、朝早くから蒸篭で蒸す、湯気の立ち上る朝食文化に感銘を受けたといいます。

マントウとは「饅頭」とも書き、小麦粉を発酵させて作る蒸しパンの一種。肉まんの皮、と聞くとイメージしやすいかもしれません。

食べ方はさまざまで、そのまま生地を酢醤油につけて食べたり、具材を挟んだりすることも多いそうです。日本では肉まんとして親しまれている形が一般的かもしれませんね。

また、都内に住んでいた頃、姉妹の自宅近くにたまたま肉まんやマントウを手作りしているお店があったこともあり、気がつけばお二人の中では、朝食といえばパンやおにぎりと並んでマントウが定番になっていたそうです。

「カレー屋さんなのにマントウ？と聞かれることもあるのですが、実はこれまでやってきたことのエッセンスが詰まっているんです」と笑いながら話してくれました。

さまざまな経験の集大成として生まれたマントウサンド専門店。今後のさらなる進化も楽しみです。

どれにするか迷うほど、種類豊富なマントウ

一番人気は、三崎のマグロを使った「まぐろのフリット」。また、もともとお店で提供しているカレーを挟んだ「ドライカレー」も人気だそうです。

「ふわふわたまご」は、ねぎたまごとあんかけたまごの2種類から選べます。ドライカレーには辛いたれのトッピングを追加することも可能だとか。

食事系だけでなく「あんこバター」といった甘いメニューもあり、おやつとしても楽しめます。小さなお子さんから年配の方まで楽しめるラインナップなのも嬉しいポイントです。

今後はさらにバリエーションを増やしていく予定とのこと。

蒸したてふわふわ！マントウサンドを実食

この日は子どもたちと3人で訪れたため、「ふわふわたまご」「ドライカレーたまご」「あんこバター」を注文しました。

出来たてを食べてほしいという思いから、すべて注文を受けてから具材を用意し、蒸したてのマントウに挟んで提供してくれます。

まぐろのフリットも注文後に揚げ、たまごもその場で調理するため、少し待ち時間があります。お急ぎの方には、電話での事前注文にも対応してくださるそうですよ。

また、お店の奥には「とすいハウス」のテラス席があり、そちらを利用することができます。子どもたちと、遊びながら待っているうちに出来上がりました。

蒸したてのマントウはふわふわで、ほんのり甘みのある生地。それぞれの具材とよく合います。希少部位を使ったまぐろフリットも気になるので、次回はぜひ注文してみたいと思います。

子どもたちは特に「あんこバター」を絶賛。それだけでは足りず、追加でもう一つずつ注文し、しっかり完食していました。

もちろん、出来立てをその場で食べるのがおすすめですが、持ち帰りにする場合も対応してもらえます。

例えば「あんこバター」は、バターを別添えにするなど、希望に合わせて調整してくれるそうです。持ち帰りを考えている場合は、注文時に相談してみてくださいね。

実はドリンクも魅力、こだわりのドリンクメニュー

マントウだけでなく、ドリンクにもこだわりが詰まっています。御成通りという立地もあり、お茶やラッシーは持ち歩きしやすいパッケージを採用しているそうです。

昔、新幹線で販売されていたお茶のパッケージを思わせるデザインで、どこか懐かしさを感じました。

お茶はパックで提供され、2杯分ほど楽しめます。飲み終わった後にはお湯を足してもらえるサービスもあるそうです。

豆乳ラッシーはそのまま冷凍庫で凍らせることもできるため、持ち帰りにもおすすめです。

朝食にもぴったり、御成通りで楽しむマントウサンド

朝8:00から営業しているため、朝食として利用できるのも嬉しいポイントです。

テイクアウトはもちろん、奥にはテラス席、さらに階段を上がった2階には御成通りを見下ろせるウッドデッキのテラス席も用意されています。

ワンちゃん連れでも利用できるので、散歩の途中に立ち寄るのもよさそうです。

鎌倉駅からもすぐ近く。食事としてはもちろん、おやつとしても楽しめるマントウサンド。気になる方はぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。

最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町10-3 とすいハウス1D
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩2分
営業日 月曜日
営業時間 8:00～17:00
定休日 不定休
定休日詳細 詳細は店舗instagramでご確認ください。
予約 ネット予約
電話番号 070-9173-1097
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 1000
支払い方法 クレジットカード
支払い方法詳細 キャッシュレス決済のみ
手数料 無し
席の種類 テラス席
席の種類詳細 共有テラス席を利用可能
個室 無し
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン モーニング
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/yuge_ilu_kamakura/
開業年月日 2026‐03‐05