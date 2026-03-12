WBCアメリカ代表 最新情報

WBCは日本時間12日、イタリア代表がメキシコ代表に9-1で勝利した。これにより、前日イタリアに敗れていたアメリカ代表は、プールB2位で辛くも突破が決まったが、今大会におけるチームの熱量については疑問が拭えないところがあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

1次ラウンドのアメリカはブラジル、イギリス、メキシコに勝利、イタリアに敗北し3勝1敗で終了。本日のイタリア対メキシコの結果次第では、失点率の関係で3位敗退となる可能性もあったが、マーク・デローサ監督は突破条件をよく認識していなかったという。

同メディアは「他チームの監督であれば、自分たちの大会での順位や、突破するために何が必要かを把握していないという状況にはならないだろう。イタリア戦を、まるで気にする必要のないエキシビションのように扱い、気の抜けたスタメンを並べることもなかったはずだ」とデローサ監督に苦言。

続けて、「選手たちに関して言えば、WBCを気にしていないというのは必ずしも公平ではないと思う。しかし、チーム全体、特に首脳陣はこの大会を十分に重視していない、少なくともドミニカ共和国や日本ほどには重視していないように感じられるのも事実だ。両国の代表は、この大会に勝つことを本気で目標にしている。それに対してアメリカは、とりあえず参加して、うまくいけばいいという姿勢に見える」と指摘している。

