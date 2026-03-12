日本サッカー協会（JFA）は12日、今月下旬に控えるスコットランド戦とイングランド戦の放送・配信が決定したことを発表した。

今回の発表によると、今月下旬から欧州遠征を実施する日本代表は、現地28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表との国際親善試合を控えるなか、その2試合の放送・配信が決定したとのこと。前者は『NHK総合テレビ』による生中継と、『NHK ONE』による同時配信（見逃し配信もあり）、後者は『NHK Eテレ』による生中継と、『NHK ONE』による同時配信（見逃し配信もあり）となる。

また、動画配信サービス『U-NEXT』においても、スコットランド戦とイングランド戦のリアルタイム配信および見逃し配信を実施することが併せて発表された。解説陣には、中山雅史氏と戸田和幸氏に加えて、日本代表戦初解説となる中村俊輔氏を迎えることも決定。セルティックのレジェンドが、「『第2の故郷』とも言えるスコットランドへおもむき、自身初となる日本代表戦の解説に臨みます。2戦目のイングランド戦も含めて、現地ならではの試合会場の熱気や両チームの雰囲気、選手たちのプレーや振る舞いなどを、独自の視点からリアルタイムで読み解きます」としている。

詳細は以下の通り。

■第1戦 スコットランド戦

放送・配信：NHK総合テレビ、NHK ONE、U-NEXT

キックオフ：2026年3月29日（日）午前2時（日本時間）

会場：ハムデン・パーク（グラスゴー/スコットランド）

■第2戦 イングランド戦

放送・配信：NHK Eテレ、NHK ONE、U-NEXT

キックオフ：2026年4月1日（水）午前3時45分（日本時間）

会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン/イングランド）