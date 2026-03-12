パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、チェルシー戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、PSGはホームでチェルシーと対戦。ブラッドリー・バルコラやウスマン・デンベレにゴールが生まれたものの、2度追いつかれて迎えた74分に相手GKのパスミスからヴィティーニャが勝ち越しゴールを挙げると、86分にはクヴァラツヘリアが強烈なミドルシュートを突き刺したほか、90＋4分には再びクヴァラツヘリアがダメ押しゴールを決め、5－2で先勝した。

この試合はベンチスタートとなったクヴァラツヘリアだったが、62分に最初の選手交代で出場すると、貴重な2得点を奪ってプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。

試合後、クヴァラツヘリアは「素晴らしい試合だった。最後まで全力を尽くし、素晴らしい仕事をした。チェルシーに3点差で勝利したことは、次の試合が控えている中で重要な意味を持つものだ。今は集中力を高めている。まだ何も終わっていないし、この調子で続けなければならない。今夜は満足しているけど、明日からは次の試合に集中しなければならない」と快勝した喜びを口にしつつ、次のように続けた。

「チーム全体として、素晴らしい仕事をしたと思う。3－2、4－2になってももっと得点をしたかった。守備から攻撃までチームに貢献できたことは個人的にとても嬉しく思っている。この調子で続ける必要がある」

なお、敵地『スタンフォード・ブリッジ』で行われるセカンドレグは17日に行われるが、クヴァラツヘリアは「サッカーでは何が起きてもおかしくないから、難しいものだ。次の試合に向けて集中力を保ち、100%の準備をして、そこでも勝利を目指すよ。どうなるかは見ていこう」と油断はしないことを強調した。

【ハイライト動画】パリ・サンジェルマン（PSG）がホームでチェルシーに先勝！