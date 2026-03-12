「将来的に悪影響を及ぼす」WBCアメリカ代表、主力選手に無視できない不安…

WBCアメリカ代表 最新情報

今回のWBCで優勝候補と目されているアメリカは、日本時間12日に行われたイタリア対メキシコ戦でイタリアが勝利したことにより、プールB2位で辛くも突破を決めた。先が思いやられる戦いとなってしまったが、個人でも今後に不安が生じた選手がいるという。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

今後が不安視されているのは、シアトル・マリナーズ所属のカル・ローリー捕手。同選手は日本時間10日のメキシコ戦で、マリナーズの同僚であるランディ・アロザレーナ外野手が最初の打席で求めてきた握手に応じず。これにアロザレーナは激怒し、試合後に「地獄に落ちろ」などと悪態をついたことが伝えられている。

同メディアは「アロザレーナを知っている人なら、彼が黙って引き下がるタイプではないことは分かるだろう。彼は同じシアトルでプレーする（少なくとも表面上は）友人であり、同じ目標のために戦っているにもかかわらず、握手を拒否したことを理解できないと語った。ローリーはアメリカの正捕手であり、リーダーとしての役割を少し真剣に受け止めすぎたのかもしれず、それが将来的にマリナーズに悪影響を及ぼす可能性もある」と言及。

続けて、「162試合に及ぶ長いシーズンの中では、チームメート同士が互いにいら立つ瞬間が出てくるのは避けられない。しかしシアトルの立場からすれば、少なくともシーズンが始まる前にそうしたことが起きないことを願いたいところだ」と記している。

