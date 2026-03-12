JFA（日本サッカー協会）は12日、3月下旬に控えた欧州遠征に臨む日本代表のメンバーを、19日の14時00分に発表することを明かした。

北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026まで残りおよそ3カ月となったなか、日本代表は今年最初のインターナショナルマッチウィークで、欧州の強豪との2連戦に臨む。まずは現地時間29日、『ハムデン・パーク』でにてスコットランド代表と対戦。続く31日には、サッカーの聖地こと『ウェンブリー・スタジアム』で、イングランド代表とのゲームに臨む。

2026年1月19日に発表されたFIFAランキングでは、スコットランド代表が38位、イングランド代表が4位につける。両チームともに、既にFIFAワールドカップ2026の本大会出場権を獲得済みだ。

スコットランド代表については、1998年のフランス大会以来、7大会ぶりに本大会行きの切符を手にしており、勢いに乗って3月シリーズを迎える。一方で、イングランド代表は、言わずと知れた強豪チーム。過去、FIFAワールドカップの優勝歴を誇るほか、EUROは2大会連続でファイナリストとなっている。FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）やMFブカヨ・サカ（アーセナル）ら、世界屈指のタレントを擁するチームだ。

そんな強豪との2連戦に臨む日本代表のメンバーは、19日の14時00分に発表される。本大会のメンバー発表前に残された“アピール”の機会、そして初の準々決勝以上に進むため、チームとして実戦を通して熟成を図る機会は、今回を含めて3試合のみ。現在は“常連組”に少なからず負傷者が発生しているなか、森保一監督がどのようなメンバーを選出するのかに注目が集まる。