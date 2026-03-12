娘に「不良品」と平然と言う一方で、息子には異常なほど執着…西田尚美「あまりに強烈な毒親っぷりに圧倒されました」　ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』で主人公の母親役

テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、西田尚美が出演する。

松原愛子役の西田尚美

宮澤エマ演じる主人公の母親役

西田尚美が演じるのは、金沢アサ(宮澤エマ)の母・松原愛子役。夫に去られた過去から息子に異常なほど執着する一方で、娘のアサには無意識に冷淡な態度を取り続けている。アサに対して「産め」と言ったかと思えば、「堕ろせ」と突き放すなど、アサを翻弄し、時に「不良品」という言葉を平然と言い放つ愛子。アサが抱く「母親になることへの恐怖」の元凶であり、アサの人生に暗い影を落とす。

西田尚美 コメント

最初にオファーをいただいたときは、これほど大きな子供がいる母親役という驚きと、そのあまりに強烈な毒親っぷりに圧倒されました。愛子さんを演じていても、「それを言っちゃいけない!」と思うような暴言の連続で、これまでにないエネルギーを必要とする役だと感じています。この物語は、『産む・産まない』という選択や、誰かに言われたからではなく自分が何を望んでいるのかを、すごく考えさせられるお話です。何が正解かを探しながら、自分の自由や命の在り方について考えながら見ていただけたら嬉しいです。

