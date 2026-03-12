テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、西田尚美が出演する。

  • 松原愛子役の西田尚美

    松原愛子役の西田尚美

宮澤エマ演じる主人公の母親役

西田尚美が演じるのは、金沢アサ(宮澤エマ)の母・松原愛子役。夫に去られた過去から息子に異常なほど執着する一方で、娘のアサには無意識に冷淡な態度を取り続けている。アサに対して「産め」と言ったかと思えば、「堕ろせ」と突き放すなど、アサを翻弄し、時に「不良品」という言葉を平然と言い放つ愛子。アサが抱く「母親になることへの恐怖」の元凶であり、アサの人生に暗い影を落とす。

西田尚美 コメント

最初にオファーをいただいたときは、これほど大きな子供がいる母親役という驚きと、そのあまりに強烈な毒親っぷりに圧倒されました。愛子さんを演じていても、「それを言っちゃいけない!」と思うような暴言の連続で、これまでにないエネルギーを必要とする役だと感じています。この物語は、『産む・産まない』という選択や、誰かに言われたからではなく自分が何を望んでいるのかを、すごく考えさせられるお話です。何が正解かを探しながら、自分の自由や命の在り方について考えながら見ていただけたら嬉しいです。

(C)「産まない女はダメですか？」製作委員会

【編集部MEMO】
結婚3年目、金沢アサ(宮澤エマ)と夫・哲也(浅香航大)は共働きで意識的に子供を持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。毒親に支配された壮絶な過去から「子供は絶対に持たない」と心に誓っていたアサ。周囲からの「子供はまだ?」、「作らないなんて変」という無遠慮な言葉に傷つくこともあったが、哲也の「二人で生きていこう」という言葉が、彼女の心の支えだった。しかし、その信頼は残酷な形で裏切られる。密かに「父親になりたい」と願っていた哲也は、アサの意思を無視し、避妊具に穴を開け、避妊に失敗したように見せかける。何も知らないアサは、体調不良を感じて訪れた産婦人科で、衝撃の妊娠事実を告げられる。さらに運命の悪戯か、そのクリニックには哲也の高校時代の後輩・望月沙也香が勤務していた――。望まぬ妊娠と、夫の過去を知る女。幾重にも重なる運命の歯車が、アサの人生を狂わせていく。

避妊具に穴を開け妻を妊娠させた同僚を「それは完全にDVだ」と厳しく断じる　前原瑞樹、梨田明役でドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』出演
娘に「不良品」と平然と言う一方で、息子には異常なほど執着…西田尚美「あまりに強烈な毒親っぷりに圧倒されました」　ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』で主人公の母親役
『踊る』『教場』君塚良一氏が描く新たな刑事ドラマは“トラックで移動する捜査本部”　井ノ原快彦・北大路欣也らも出演
抑えていた男が殴った――津田健次郎の芝居が生んだ衝撃 『ラムネモンキー』で見せる新たな魅力
「世論が広がらなきゃ、ただのニュースで終わる」『東京P.D.』が視聴者に突きつけた“無関心”という罪
原発事故に立ち向かう決死の放水…フジが自衛隊の記録映像入手、ドキュメンタリードラマで公開
原発事故の最前線は「別世界だった」 白洲迅・戸塚純貴・三浦貴大、青年時代から15年経って知る過酷な現実
35年ぶりの続編を控え再評価される『101回目のプロポーズ』 令和でも刺さる野島伸司脚本の純度の高さ
「あなたのための、ドラマがある。」FOD初回200円キャンペーン開始
柳葉敏郎、「9割カット」もショート時代劇に感じた“余白”の魅力　コメント投稿も楽しみに「批判ありきの覚悟」
草川拓弥、連ドラ7クール連続出演の快進撃　『LOVED ONE』で瀧内公美のパートナー役
「もう死んだ方がましだ」骨肉腫で足を切断…サッカー少年の絶望を救った人物とは　『終のひと』第8話「部分火葬」
関連画像をもっと見る