FC東京に所属するFW山口太陽が、愛媛FCへ育成型期限付き移籍することが決定した。12日、両クラブが発表している。なお、契約期間は2026年6月30日までとなる。

2006年8月18日生まれで現在19歳の山口は、FC東京U－15むさし、FC東京U－18に所属した経歴を持ち、2025年から正式にトップチームに昇格した。昨季は2025明治安田J1リーグで2試合に出場したが、明治安田J1百年構想リーグではここまで出場機会はなかった。

育成型期限付き移籍が決定した山口はFC東京のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「このたび、愛媛FCに期限付き移籍することになりました。FC東京で過ごした時間のなかで、たくさんのことを学び、自分自身とても成長することができました。一方で、悔しい想いをすることもありました。その悔しさを力に変えて、愛媛FCでは結果で自分の力を証明できるように全力で頑張り、力をつけてまた東京に帰ってきたいと思います。引き続き応援をよろしくお願いします」

そして、加入する愛媛のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「FC東京から加入することになりました山口太陽です。このチームの力になれるように、そして自分自身の価値を結果で証明できるように、日々の練習から全力で取り組みます。自分のゴールで愛媛FCに多くの勝利をもたらせるように戦いますので、応援よろしくお願いします」