チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、スポルティング（イングランド）は敵地でボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦した。

スポルティングはリーグフェーズで5勝1分2敗の勝ち点「16」という成績を収め、レアル・マドリード（スペイン）、インテル（イタリア）、パリ・サンジェルマン（フランス）らを抑えて7位に入った。ストレートインしたラウンド16で相まみえるのは、ノルウェーの強豪ボデ／グリムト。今季がCL初出場ながら、リーグフェーズではマンチェスター・シティ（イングランド）やアトレティコ・マドリード（スペイン）ら、資金力で上回る“メガクラブ”たちを破り、決勝トーナメントプレーオフでもインテル（イタリア）を2戦合計5－2で下した。

そんな両者がボデ／グリムトの本拠地『アスプミラ・スタディオン』で激突。スポルティングに所属する守田英正はベンチスタートとなった。

試合は序盤からボデ／グリムトがチャンスの数を増やしていくなか、29分にはパスワークで中央を破って入り、PKを獲得。キッカーを務めたソンドレ・ブルンスタード・フェアットがGKの逆を突いてゴール右下に流し込み、ボデ／グリムトが先手を取る。

さらに、前半アディショナルタイムには、GKからのロングフィードで敵陣へ入ったボデ／グリムトが、追加点をゲット。左サイドからのドリブルで仕掛けたフェアットが、カットインから横パスを付けると、カスパー・ホグのポストプレーから、前を向いたイェンス・ペッター・ハウゲがスルーパス。相手に当たってコースが変わったものの、抜け出したオーレ・ディードリック・ブロンベルクが右足で流し込んだ。

ボデ／グリムトの2点リードで後半へ折り返すと、スポルティングが前に出る時間を作ったが、反撃の狼煙を上げることはできない。すると71分、ボデ／グリムトが勝利を決定付ける。ペナルティエリア左でサイドチェンジのボールを受けたペッター・ハウゲが、縦に仕掛けてグラウンダーのボールを折り返し、最後はホグが押し込んだ。

試合はこのまま3－0でタイムアップ。ボデ／グリムトはCLのゲームで5連勝を記録。スポルティングの守田は63分からピッチに立った。

セカンドレグは17日、スポルティングのホームで行われる。

【スコア】

ボデ／グリムト 3－0 スポルティング

【得点者】

1－0 32分 ソンドレ・ブルンスタード・フェアット（PK：ボデ／グリムト）

2－0 45＋1分 オーレ・ディードリック・ブロンベルク（ボデ／グリムト）

3－0 71分 カスパー・ホグ（ボデ／グリムト）

【ハイライト動画】ボデ／グリムトの勢いは止まらない！