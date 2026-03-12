チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、アーセナル（イングランド）は敵地でレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦した。

リーグフェーズで8戦全勝と圧巻の成績を収め、首位でラウンド16に駒を進めたアーセナルの、決勝トーナメントでの戦いがスタート。ラウンド16で相まみえるのは、リーグフェーズを16位で終え、決勝トーナメントプレーオフではオリンピアコス（ギリシャ）を2戦合計2－0で下したレヴァークーゼンだ。

この試合最初のビッグチャンスを作ったのはアーセナルだった。19分、右サイドを駆け上がったユリエン・ティンバーがブカヨ・サカからパスを呼び込み、グラウンダーのボールを入れると、エベレチ・エゼがスルーし、ヴィクトル・ギェケレシュのポストプレーからガブリエウ・マルティネッリが左足を振り抜く。ここはクロスバーに嫌われた。

前半はこのままスコアレスで折り返すと、後半の立ち上がりに均衡が破れる。46分、レヴァークーゼンはキックオフからボールを前に進め、アレハンドロ・グリマルドからのクロスボールをマルタン・テリエが頭で狙ったが、ここはGKダビド・ラヤが立ちはだかる。それでも、直後の右コーナーキック、グリマルドがファーサイドへピンポイントのボールを入れると、フリーで走り込んだロベルト・アンドリッヒがヘディングシュートを沈め、レヴァークーゼンが先手を取った。

このままレヴァークーゼンの1点リードで時計の針が進んだものの、アーセナルはこのままでは終わらない。86分、敵陣右サイド大外の位置でボールを持ったノニ・マドゥエケが、得意のドリブルで相手2人の間を抜けていくと、ボックス内でマリク・ティルマンに倒され、アーセナルがPK獲得。“古巣対戦”となったカイ・ハヴァーツがゴール左下に流し込み、試合を振り出しに戻した。

このまま1－1でタイムアップの笛。勝負の行方はセカンドレグに委ねられることとなった。セカンドレグは17日、アーセナルのホームで行われる。

【スコア】

レヴァークーゼン 1－1 アーセナル

【得点者】

1－1 46分 ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）

1－1 89分 カイ・ハヴァーツ（PK／アーセナル）

【ハイライト動画】アーセナル、終盤のハヴァーツ弾で辛くもドローに持ち込む