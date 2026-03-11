WBCアメリカ代表 最新情報

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表は現地時間3月10日、1次ラウンドB組でイタリア代表と対戦し、6-8で敗れた。この敗戦で1次ラウンド敗退というまさかの可能性も浮上しているだけに、現地も気が気でないようだ。米メディア『ニューヨークポスト』らが報じた。

この日のイタリア戦に勝利すれば、1次ラウンド全勝で準々決勝進出を確定させていたアメリカ代表。しかし、思わぬ強敵が目の前に立ちはだかった。

アメリカは先発のN.マクリーン（メッツ）が3回までに3失点。2番手投手のR.ヤーブロー（ヤンキース）も2失点するなど、計3本塁打を浴びて5回までに5失点。6回にも守備のミスが絡み3点を失うまさかの展開となった。

打線は8点を追う6回にG.ヘンダーソン（オリオールズ）がソロホームラン、7回にはP.クロウ=アームストロング（カブス）が3ラン、9回にもアームストロングが2打席連発となる本塁打を放つなどして8-6と2点差に迫る追い上げを見せたが、反撃はここまで。アメリカが敗れた。

この敗戦に地元メディアは落胆と憤怒の声を上げた。米紙『ニューヨークポスト』は「WBCで大番狂わせ、米国代表がイタリア代表に屈辱的な敗戦」と題した記事を配信。

「ミラノ・コルティナ五輪でも多くの波乱やサプライズが見られたが、火曜夜に行われたWBCの一戦は、2026年の国際スポーツ界において最も衝撃的な結果をもたらしたかもしれない」と伝えた。

続けて「一度もリードを奪うことができず、精彩を欠いたプレーが目立ち、勝負どころでの一本も出ないという、呆然とするような内容であった」と断じた。

現地時間11日のイタリアとメキシコの試合結果により、アメリカ代表の準々決勝進出が決まるというまさかのシナリオに。優勝候補と目されたベースボール発祥の地、アメリカが第1次ラウンドで姿を消してしまうのだろうか。

